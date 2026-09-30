В селе Приютном Калмыкии открыли новую поликлинику
Новое здание районной поликлиники ввели в эксплуатацию в селе Приютном Республики Калмыкии, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Медучреждение построили в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Поликлиника способна принимать 240 пациентов в смену и обеспечивать качественной медицинской помощью 10 000 жителей района. Все кабинеты полностью укомплектованы новой мебелью и современной техникой.
Главным технологическим обновлением стал современный аппарат УЗИ. Теперь жителям доступны исследования органов брюшной полости, комплексное УЗИ почек, диагностика щитовидной железы, а также обследования с применением специализированных датчиков и профильных программных комплексов.
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