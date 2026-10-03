3 дня назад 2001 34 termometrix Спортивные объекты В селе Лаврентия на Чукотке открыли новый спортивный зал © национальныепроекты.рф Новый спортивный зал открылся в селе Лаврентия Чукотского автономного округа, сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона. Создание инфраструктуры для занятий спортом — одна из задач госпрограммы «Спорт России». Объект площадью более 1,1 тыс. кв. м рассчитан на одновременное посещение до 45 человек. Внутри есть современные пространства для тренировок и занятий физической культурой, созданы комфортные условия для спортсменов и любителей активного образа жизни. Первыми покрытие нового спортивного зала опробовали гости торжественного открытия, принявшие участие в эстафете «Стартуем вместе». © национальныепроекты.рф

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