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borey Образование

«Гравитон» выпустил интерактивные панели на российском процессоре

Большие сенсорные экраны для школ, вузов и госорганизаций получили российскую вычислительную платформу. «Гравитон» сообщил о выпуске новой линейки интерактивных панелей ИП65Б, ИП75Б и ИП86Б. Компания получила на них заключение Минпромторга, а сведения об оборудовании размещены в каталоге ГИСП.

© graviton.ru

Главная особенность устройств — российский процессор. «Гравитон» относит панели к продукции первого уровня и заявляет о соответствии требованиям для применения на объектах критической информационной инфраструктуры, или КИИ.

Линейка включает три варианта с диагоналями 65, 75 и 86 дюймов. Все модели поддерживают разрешение 4K. В качестве операционных систем используются российские РОСА и Astra Linux.

Основным применением компания называет образование. Панели рассчитаны на детские сады, школы, вузы и учебные центры. Кроме того, их предлагают использовать для видеоконференций в государственных структурах и коммерческих организациях.

Главной особенностью новинки является использование российского процессора. Благодаря российской вычислительной платформе панели относятся к оборудованию «первого уровня» и полностью соответствуют требованиям к применению на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это открывает возможности для их внедрения в государственных органах, образовательных учреждениях и организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности

.

«Мы создали интерактивную панель на российском процессоре. Это наш вклад в импортозамещение и технологический суверенитет страны в сфере ИТ для критической инфраструктуры. Такое устройство можно с полным доверием применять в госсекторе, органах власти, образовании и на объектах КИИ», — отметил Антон Арапов, руководитель направления индустриальных решений компании «Гравитон».

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Источник: graviton.ru

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Комментарии 3

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  • 1
    Нет аватара alexm05.10.26 13:33:55

    «Гравитон» — это бренд российской компании ООО «Новый Ай Ти Проект». Она создана в октябре 2015 г. и к моменту выхода материала располагала уставным капиталом в размере 100 млн руб. Как сообщили CNews представители «Гравитон», теперь это отдельный вендор, он выведен в отдельное юрлицо ООО «Ревотех».

    ООО «Ревотех», она же ООО «Революционные технологии», это дочерняя компания фирмы «Новый Ай Ти Проект», в которой ей принадлежат 50%. Вторая половина — у Александра Башлыкова. Дата открытия — октябрь 2020 г., уставный капитал — 1 млн руб., выручка за 2023 г. — 219,8 млн руб. (рост 238% год к году), чистая прибыль — 3,7 млн руб. данные за 2024 г. пока не представлены в публичном доступе.

    Основной вид деятельности по ОКВЭД — «деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая».

    ООО «Новый Ай Ти Проект» напрямую связана с дистрибьютором 3Logic Group. Александр Башлыков — единственный учредитель компании. Генеральный директор — Станислав Ткачев.

    А производство идет на Производственной площадка Samsung в Калужской области,которая была остановленна в марте 2022 года?
    И, надо понимать, что процессор, это Байкал?

    #1322026
  • Нет аватара vajo06.10.26 09:18:46

    А про процессор стыдно написать что ли?

    #1322055