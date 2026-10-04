«Гравитон» выпустил интерактивные панели на российском процессоре

Большие сенсорные экраны для школ, вузов и госорганизаций получили российскую вычислительную платформу. «Гравитон» сообщил о выпуске новой линейки интерактивных панелей ИП65Б, ИП75Б и ИП86Б. Компания получила на них заключение Минпромторга, а сведения об оборудовании размещены в каталоге ГИСП.

Главная особенность устройств — российский процессор. «Гравитон» относит панели к продукции первого уровня и заявляет о соответствии требованиям для применения на объектах критической информационной инфраструктуры, или КИИ.

Линейка включает три варианта с диагоналями 65, 75 и 86 дюймов. Все модели поддерживают разрешение 4K. В качестве операционных систем используются российские РОСА и Astra Linux.

Основным применением компания называет образование. Панели рассчитаны на детские сады, школы, вузы и учебные центры. Кроме того, их предлагают использовать для видеоконференций в государственных структурах и коммерческих организациях.

Главной особенностью новинки является использование российского процессора. Благодаря российской вычислительной платформе панели относятся к оборудованию «первого уровня» и полностью соответствуют требованиям к применению на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это открывает возможности для их внедрения в государственных органах, образовательных учреждениях и организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности

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