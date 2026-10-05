Аэропорт Сургута получил систему посадки для работы в северную зиму

Компания «Азимут» Госкорпорации Ростех установила в аэропорту Сургута инструментальную систему посадки ILS 2700. Оборудование обеспечит безопасные заходы на посадку при низкой видимости и сложной погоде — что особенно важно для крупного северного авиаузла, где зима длится семь месяцев, а низкие температуры и снегопады осложняют выполнение рейсов.

Через ILS 2700 на борт самолёта передаётся информация об удалении от взлётно-посадочной полосы, отклонении от курса и глиссады при заходе на посадку. Это помогает экипажу точно вывести воздушное судно к полосе, когда визуальных ориентиров недостаточно. Наружное оборудование системы рассчитано на эксплуатацию при температурах до −50 °C.

Специалисты аэропорта с автоматизированного рабочего места на командно-диспетчерском пункте могут дистанционно управлять системой посадки и проводить её диагностику. Устройство рассчитано на непрерывную работу: вся аппаратура имеет резерв, компоненты которого автоматически заменяют вышедшие из строя. Локальные сбои не влияют на работу всего комплекса. Основные параметры и технические характеристики ILS 2700 соответствуют требованиям и рекомендациям ICAO, рассказали в пресс-службе Ростеха.

Система уже эксплуатируется в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, а также в Белоруссии, Армении, Казахстане и Абхазии. Сургутский аэропорт ежегодно обслуживает более 2 млн пассажиров.