На маршруты Макеевки вышли новые автобусы
Первая в этом году партия из 41 машины уже поступила и распределена по государственным транспортным предприятиям, включая «Макэлектроавтотранс», сообщили в Минтрансе ДНР.
Новые автобусы вышли на маршруты № 6, 7 и 36. Кроме того, один автобус среднего класса направили на социально востребованный харцызский маршрут № 6.
Новые машины оборудованы климат-контролем и видеонаблюдением, а также приспособлены для маломобильных пассажиров и пассажиров с детьми.
Всего в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» транспортный парк Республики пополнится на 135 единиц техники.
Источник: Канал в МАКС «ВАРМСУ „СМО ДНР“», репост Макеевский городской совет
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