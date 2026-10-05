На маршруты Макеевки вышли новые автобусы

Первая в этом году партия из 41 машины уже поступила и распределена по государственным транспортным предприятиям, включая «Макэлектроавтотранс», сообщили в Минтрансе ДНР.

Новые автобусы вышли на маршруты № 6, 7 и 36. Кроме того, один автобус среднего класса направили на социально востребованный харцызский маршрут № 6.

Новые машины оборудованы климат-контролем и видеонаблюдением, а также приспособлены для маломобильных пассажиров и пассажиров с детьми.

Всего в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» транспортный парк Республики пополнится на 135 единиц техники.

Источник: Канал в МАКС «ВАРМСУ „СМО ДНР“», репост Макеевский городской совет