Этот проект стал не только важной частью обновления городской инфраструктуры, но и символом сотрудничества между Югрой и Макеевкой. Напомним, к благоустройству общественного пространства, на месте которого в Макеевке раньше находился Сквер 9-й пятилетки, строители из ХМАО приступили в сентябре 2025 года. Занималась реконструкцией компания «Северавтодор». При реконструкции были использованы только современные материалы — это крупноформатная брусчатка, гранитные бордюры, мансуровский гранит.

Сквер, заложенный еще в 70-х годах прошлого века, находится в Кировском районе города Макеевки и граничит с Центрально-городским районом. Площадь сквера — около четырех гектаров. На прилегающей к скверу территории проживают 14 тысяч человек.

При благоустройстве парка важно было сохранить и грамотно вписать в новое пространство памятник мирным жителям Макеевки, ставшим жертвами массовых обстрелов со стороны Украины в 2014 году.

На территории площадью более пяти гектаров возвели амфитеатр и цветомузыкальный фонтан, оборудованы несколько детских площадок, скейт-парк, места для игры в настольный теннис, падел и городки, установлены малые архитектурные формы, освещение и система видеонаблюдения, предусмотрено пространство для торговых павильонов и парковки.

