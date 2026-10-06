«Калашников» полностью закрыл годовой контракт на поставку СВД
Снайперские винтовки Драгунова продолжают поступать в российские силовые структуры. Концерн «Калашников» отгрузил очередную партию 7,62-мм СВД и полностью выполнил обязательства по контракту 2026 года — в срок и в полном объёме.
Винтовка знакома военным больше шестидесяти лет. Её разработал конструктор Евгений Драгунов в 1958-1963 годах, а серийный выпуск стартовал на Ижевском машиностроительном заводе — ныне это АО «Концерн «Калашников» — в 1963-м. Производство не останавливалось с тех пор.
СВД предназначена для поражения личного состава и небронированных целей на дальностях до 800 метров. В основе — надёжная газоотводная автоматика с коротким ходом газового поршня и газовым регулятором. Огонь можно вести любыми патронами 7,62×54R, однако наилучшая кучность достигается со снайперскими боеприпасами, отметили в Концерне.
За десятилетия эксплуатации винтовка доказала свои преимущества: полуавтоматический режим огня, компактная конструкция, небольшой вес, высокая точность и кучность. Эти качества не устарели и сегодня — СВД по-прежнему востребована в силовых структурах и применяется в зоне СВО.
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