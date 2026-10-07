Минобороны получило новую партию Су-34 от ОАК
Очередные истребители-бомбардировщики Су-34 пополнили парк военной авиации. Машины изготовила и передала заказчику Объединённая авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех — поставка выполнена в рамках гособоронзаказа.
Самолёты прошли весь цикл наземных и лётных заводских испытаний, после чего отправились к месту несения службы. Экипажи ВКС России приняли технику.
Су-34 совмещает функции истребителя и бомбардировщика. Он способен поражать наземные, надводные и воздушные цели, в том числе в сложных метеоусловиях и при активном противодействии ПВО. Большая ёмкость внутренних топливных баков и экономичные двигатели дают возможность выполнять беспосадочные полёты длительностью до десяти часов без потери работоспособности экипажа.
«Су-34 — безусловный бестселлер в мире боевой авиации. В войсках самолёт ценят и уважают за универсальность, серьёзное вооружение и высокие лётно-технические характеристики. С учётом опыта боевого применения машина продолжает совершенствоваться, что позволяет экипажам с большей эффективностью выполнять возложенные на них задачи. Новые партии Су-34 уже находятся в производстве», — отметили в Ростехе.
Истребитель-бомбардировщик предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Кроме того, самолёт может вести воздушную разведку.
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