Bionysheva_Elena Армия и Флот

Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем нового поколения⁠

Российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым перспективным двигателем «изделие 177». Испытательный полёт прошёл штатно, управлял самолётом заслуженный лётчик-испытатель Роман Кондратьев.

Новый двигатель, разработанный Объединённой двигателестроительной корпорацией, создан специально для самолётов пятого поколения. Он обладает повышенной тягой, сниженным расходом топлива и увеличенным ресурсом.

«Авиационный двигатель пятого поколения „изделие 177“ — передовая разработка ОДК для самолетов оперативно-тактической авиации. Новейшие технологии и материалы, инновационные конструкторские решения позволили ОДК создать двигатель, который имеет значительно улучшенные технические характеристики по сравнению с силовыми установками прошлого поколения. Первый испытательный полет ознаменовал начало совместной работы с коллегами из ОАК по летным испытаниям Су-57 с новейшим двигателем. В ходе полета новый двигатель отработал штатно и показал надежную работу в составе самолета Су-57», — отметил генеральный конструктор — директор ОКБ имени А. Люльки, филиала ПАО «ОДК-УМПО» Объединенной двигателестроительной корпорации Евгений Марчуков.

Истребитель Су-57 способен выполнять широкий круг задач, работает в любое время суток и в сложных погодных условиях. Его малозаметность позволяет преодолевать современные системы ПВО. Платформа продолжает развиваться, в том числе с учётом опыта применения в специальной военной операции, отметили в ОАК.

В настоящее время ОАК наращивает производственные мощности для увеличения поставок Су-57 в войска и зарубежным заказчикам.

Комментарии 4

  • Нет аватара WohaAhow22.12.25 10:16:08

    Друзья, кто в теме, а кто-нибудь может подсказать, а где же рекламируемое изделие 30, с квадратным, менее заметным соплом?

    • Krutenn Krutenn22.12.25 10:22:13

      Может фото не то? Уже попадалось с квадратным соплом. И название АЛ-51Ф. Очень интересно, кто в теме?

      • Edd Moged Edd Moged22.12.25 10:48:09

        Это не АЛ-51Ф ака «Изделие 30».
        Изделие 177с — это менее мощный вариант, которым планируют заменить двигатели Су-34, Су-35, а так же ставить на Су-57Э.

        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski22.12.25 14:16:30

          Да это две разные ветки развития, но не исключено что плоское сопло появится постепенно и на новом двигателе второго этапа для Су-57.

