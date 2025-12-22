Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем нового поколения
Российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым перспективным двигателем «изделие 177». Испытательный полёт прошёл штатно, управлял самолётом заслуженный лётчик-испытатель Роман Кондратьев.
Новый двигатель, разработанный Объединённой двигателестроительной корпорацией, создан специально для самолётов пятого поколения. Он обладает повышенной тягой, сниженным расходом топлива и увеличенным ресурсом.
«Авиационный двигатель пятого поколения „изделие 177“ — передовая разработка ОДК для самолетов оперативно-тактической авиации. Новейшие технологии и материалы, инновационные конструкторские решения позволили ОДК создать двигатель, который имеет значительно улучшенные технические характеристики по сравнению с силовыми установками прошлого поколения. Первый испытательный полет ознаменовал начало совместной работы с коллегами из ОАК по летным испытаниям Су-57 с новейшим двигателем. В ходе полета новый двигатель отработал штатно и показал надежную работу в составе самолета Су-57», — отметил генеральный конструктор — директор ОКБ имени А. Люльки, филиала ПАО «ОДК-УМПО» Объединенной двигателестроительной корпорации Евгений Марчуков.
Истребитель Су-57 способен выполнять широкий круг задач, работает в любое время суток и в сложных погодных условиях. Его малозаметность позволяет преодолевать современные системы ПВО. Платформа продолжает развиваться, в том числе с учётом опыта применения в специальной военной операции, отметили в ОАК.
В настоящее время ОАК наращивает производственные мощности для увеличения поставок Су-57 в войска и зарубежным заказчикам.
