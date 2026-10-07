Новая поликлиника открылась в Хабаровском крае для приема жителей
В городе Бикине Хабарвского края запущено в эксплуатацию современное медицинское учреждение, где теперь принимают взрослых и детей.
Новое здание расположено по адресу улица Бонивура, 4 и рассчитано примерно на триста посетителей ежедневно. Согласно данным администрации Бикинской ЦРБ, сейчас на первом этаже функционируют детская и взрослая поликлиники, тогда как второй этаж предназначен для специализированных врачей и диагностических процедур — здесь разместятся кабинет рентгена, лаборатории, стоматология и дневной стационар.
Строительные работы проводились в рамках национального проекта «Здоровье нации», поскольку прежняя поликлиника требовала масштабного ремонта и модернизации ввиду физического износа помещений. Теперь рядом с новым медицинским учреждением благоустроена удобная парковка, пешеходные дорожки, оборудована остановка общественного транспорта, а маршрут автобуса уже запущен в тестовом режиме.
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