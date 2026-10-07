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2 дня назад 1035
termometrix Медучреждения

Новая поликлиника открылась в Хабаровском крае для приема жителей

© prokhab.ru

В городе Бикине Хабарвского края запущено в эксплуатацию современное медицинское учреждение, где теперь принимают взрослых и детей.

Новое здание расположено по адресу улица Бонивура, 4 и рассчитано примерно на триста посетителей ежедневно. Согласно данным администрации Бикинской ЦРБ, сейчас на первом этаже функционируют детская и взрослая поликлиники, тогда как второй этаж предназначен для специализированных врачей и диагностических процедур — здесь разместятся кабинет рентгена, лаборатории, стоматология и дневной стационар.

Строительные работы проводились в рамках национального проекта «Здоровье нации», поскольку прежняя поликлиника требовала масштабного ремонта и модернизации ввиду физического износа помещений. Теперь рядом с новым медицинским учреждением благоустроена удобная парковка, пешеходные дорожки, оборудована остановка общественного транспорта, а маршрут автобуса уже запущен в тестовом режиме.

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Источник: prokhab.ru

Комментарии 2

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  • artal artal07.10.26 13:16:28

    фото: https://khabkra...nts/news/218950

    Отредактировано: artal~13:16 07.10.26
    #1322126
    • Нет аватара termometrix07.10.26 13:34:52

      Спасибо,брат,но к сожалению,ссылка у меня не открывается    
      Если кто-то сумеет загрузить фото из ссылки-буду признателен!

      #1322129