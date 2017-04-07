Реализация товаров и услуг Трансмашхолдинга выросла на 22 процента

По итогам работы в 2016 году Трансмашхолдинг увеличил объем реализации продукции и услуг по сравнению с 2015 годом на 22 процента — до 120 млрд рублей.

Наибольший прирост зафиксирован в реализации вагонов электропоездов — 49 процентов (с 174 до 259 единиц; в том числе в 2016 году 121 единица вагонов электропоезда ЭП2Д). Продажи двухэтажных вагонов увеличились на 23 процента (с 70 до 86 единиц), при этом реализация одноэтажных купейных и некупейных вагонов возросла на 317 процентов (с 35 до 146 единиц). Реализовано на 15 процентов больше вагонов метро (с 235 до 271 единицы). На 2016 год пришлась реализация основной части контракта на поставку дизель-поездов в Сербию (52 вагона против 4 годом ранее).

Положительная динамика наблюдается в сегменте магистральных грузовых тепловозов — 48 процентов (202 секции магистральных 2ТЭ25КМ в 2016 году против 136 секций в 2015). В общей сложности реализация магистральных локомотивов (тепловозов и электровозов) суммарно увеличилась на 6 процентов - с 267 до 283 секций.

В течение 2016 года было создано и несколько образцов инновационной железнодорожной рельсовой техники самых разных типов: поезд метро нового поколения «Москва», магистральный грузовой тепловоз ТЭМ28, промышленный электровоз новой модификации НПМ2М, а также контактно-аккумуляторный электровоз для обслуживания метрополитена; начата модернизация вагонов метро для метрополитена Будапешта. В прошлом году также были созданы новые электропоезда постоянного и переменного тока ЭП2Д и ЭП3Д.