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rvk 10 февраля 2025, 16:54 917 Своими глазами

Да неужели это делают в России?!⁠⁠

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Говорят в России если что-то и делают высокотехнологичного, то это просто переклейка шильдиков с китайской техники. Кстати, считаю этот стереотип во многом нашей заслугой, ведь до того как «Сделано у нас» начал показывать реальные производства в России, всепропальщики говорили куда проще: «в России нет производств». И только когда СуН начал писать о производствах в режиме «нонстоп» они поняли, что так говорить совсем глупо и сменили пластинку на «Ну да, производят, но это только отвёрточная сборка».

Видео внутри

Но и это, конечно, не правда. И вот еще одно опровержение этого стереотипа: проект «Сделано у нас» побывал на «Метровагонмаше» (входит в Трансмашхолдинг), заводе, где делают подвижной состав для Москвы. Но делают подвижной состав не только для столицы, и не только для метро. И делают его с нуля, на 90% из отечественных деталей. Продукция завода поставляется и на экспорт, как в страны СНГ, так и в дальнее зарубежье. Это не только вагоны метро, но и дизельные поезда серии РА.

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  • rvk
  • 2
метровагонмаш, трансмашхолдинг, тмх, метро, метро москвы
  • Clausson Clausson
    10.02.2518:05:12

    Трансмашхолдинг вообще красавцы. Всё что делают, а делают не мало вросто шик, блеск, красота. А на очереди у них (ТМХ — Синара) поезда для ВСМ!

    #1296703
    • rvk rvk
      10.02.2518:42:15

      ТМХ и Синара — конкуренты

      #1296705
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