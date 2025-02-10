Да неужели это делают в России?!Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Говорят в России если что-то и делают высокотехнологичного, то это просто переклейка шильдиков с китайской техники. Кстати, считаю этот стереотип во многом нашей заслугой, ведь до того как «Сделано у нас» начал показывать реальные производства в России, всепропальщики говорили куда проще: «в России нет производств». И только когда СуН начал писать о производствах в режиме «нонстоп» они поняли, что так говорить совсем глупо и сменили пластинку на «Ну да, производят, но это только отвёрточная сборка».
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Но и это, конечно, не правда. И вот еще одно опровержение этого стереотипа: проект «Сделано у нас» побывал на «Метровагонмаше» (входит в Трансмашхолдинг), заводе, где делают подвижной состав для Москвы. Но делают подвижной состав не только для столицы, и не только для метро. И делают его с нуля, на 90% из отечественных деталей. Продукция завода поставляется и на экспорт, как в страны СНГ, так и в дальнее зарубежье. Это не только вагоны метро, но и дизельные поезда серии РА.
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Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен
10.02.2518:05:12
10.02.2518:42:15