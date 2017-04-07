В Москве открыты новые производственные линии косметической фабрики «Фаберлик»

В Москве состоялось открытие новых производственных линий на заводе Faberlic. Конвейеры смогут выпускать до 80 единиц готовой продукции в минуту. Это в три раза больше, чем раньше.

Фабрика Faberlic расположена в районе Бирюлево Западное. Производит декоративную и уникальную кислородную косметику для ухода за кожей и волосами, а также бытовую химию и парфюмерию. Площадь производственно-складских и офисных помещений составляет 45 тысяч квадратных метров. В 2016 году объем производства составил 176,4 миллиона единиц продукции.

В ассортименте компании — более 1 тыс. наименований парфюмерно-косметических средств, товаров бытовой химии, а также одежды, обуви и другой продукции, реализуемой методом прямых продаж. «Фаберлик» имеет представительства в 24 странах мира, доставка работает в 42 странах. Компания располагает 30 патентами, входит в рейтинг топ-100 крупнейших косметических компаний мира.

В 2017 году ОАО «Фаберлик» планирует подать заявку на присвоение статуса промышленного комплекса и получить соответствующие налоговые льготы. Таким образом, «Фаберлик» может стать 25 предприятием Москвы, которому будет присвоен статус промышленного комплекса. Новые производственные линии полного цикла осуществляют все процессы готовой продукции.

Москва является одним из крупнейших площадок по производству косметики и парфюмерии. В настоящий момент в Москве производится 14% всех российских духов и 13% декоративной косметики.