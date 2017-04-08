Подводные лодки и корабли закрыли звуковым барьером

Миниатюрный прибор «Вист-2» акустической помехой глушит головки самонаведения торпед и гидролокаторы субмарин

Тихоокеанский флот получил приборы, защищающие корабли, подводные лодки и морские базы от торпед и субмарин противника. Изделие называется «Малогабаритный прибор гидроакустического противодействия (МГПД) «Вист-2». МГПД запускается с борта подлодки или надводного корабля и создает мощную акустическую помеху, которая глушит головки самонаведения торпед и гидролокаторы подводных лодок. Также «Вист-2» может стать ложной целью благодаря излучению специального сигнала, который имитирует корабль или субмарину. По мнению экспертов, прибор серьезно увеличивает боевые возможности российского подводного флота.

Как рассказали «Известиям» в штабе Тихоокеанского флота, первые «Вист-2» начали поступать в конце прошлого года. Экипажи уже изучили приборы и провели их учебные постановки. Моряки справились на хорошо и отлично.

«Вист-2» — небольшое устройство. Его длина чуть более 80 см, а вес — 13,5 кг. Запускается «Вист» из специальной пусковой установки калибра 123 мм. Ставить устройство можно на глубинах от 15 до 350 м. После запуска МГПД переходит в дрейф и начинает излучать помехи. Продолжительность работы «Виста» более пяти минут. Этого времени кораблю и подводной лодке достаточно, чтобы уклониться от торпеды или скрыться от гидроакустического комплекса противника.

Ранее в российском Военно-морском флоте для защиты подводных лодок использовались приборы МГ-34. Первые модели этого устройства были разработаны в начале 1960-х годов. Основа МГ-34 — специальные химические шашки, которые под действием воды начинали вырабатывать пузырьки. Образовавшееся из них микропузырьковое газовое облако отражало сигналы гидролокаторов.

— До недавнего времени ВМФ уступал иностранным военно-морским силам в системах постановки помех и защиты подводных лодок и кораблей, — рассказал «Известиям» научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов. — МГ-34, по сути, бесполезен против нового поколения самонаводящихся торпед с цифровой обработкой сигналов и классификаторами. Они прекрасно отличают шумы подводной лодки от микропузырькового облака. Также МГ-34 применялся из штатного торпедного аппарата и был размером с укороченную 533-миллиметровую торпеду. Поэтому подводная лодка могла взять на борт всего несколько таких постановщиков помех.

В отличие от МГ-34 «Вист-2» не формирует облако. С помощью электронного блока и излучателя новое изделие создает на определенном расстоянии от ПЛ гидроакустические помехи в заданных частотных диапазонах. Как указывается в официальном описании изделия на сайте «Рособоронэкспорта», в итоге «приемные тракты системы самонаведения торпеды теряют способность обнаруживать ПЛ». Также «Вист» защищает подводные лодки «путем создания имитационного излучения, при котором торпеда наводится на дрейфующий прибор ГПД».

— «Вист-2» запускается из пакетной малогабаритной пусковой установки калибром 123 мм. Поэтому боекомплект новых приборов гидроакустического противодействия на подводных лодках увеличился на порядок, — отметил Барабанов. — При этом по своим техническим характеристикам «Вист-2» не уступает аналогичным западным изделиям.

Справка «Известий"Первые приборы гидроакустического противодействия появились в годы Второй мировой войны. В частности, их использовали немецкие и американские подводные лодки. Сейчас МГПД входят в состав вооружения всех современных американских, английских и французских атомных подводных лодок. Помимо дрейфующей версии, уже разработаны специальные подвижные варианты приборов.