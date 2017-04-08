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Армия и Флот

Подводные лодки и корабли закрыли звуковым барьером

Миниатюрный прибор «Вист-2» акустической помехой глушит головки самонаведения торпед и гидролокаторы субмарин

  • фото: zonwar.ru
  • фото: zonwar.ru

Тихоокеанский флот получил приборы, защищающие корабли, подводные лодки и морские базы от торпед и субмарин противника. Изделие называется «Малогабаритный прибор гидроакустического противодействия (МГПД) «Вист-2». МГПД запускается с борта подлодки или надводного корабля и создает мощную акустическую помеху, которая глушит головки самонаведения торпед и гидролокаторы подводных лодок. Также «Вист-2» может стать ложной целью благодаря излучению специального сигнала, который имитирует корабль или субмарину. По мнению экспертов, прибор серьезно увеличивает боевые возможности российского подводного флота.

Как рассказали «Известиям» в штабе Тихоокеанского флота, первые «Вист-2» начали поступать в конце прошлого года. Экипажи уже изучили приборы и провели их учебные постановки. Моряки справились на хорошо и отлично.

«Вист-2» — небольшое устройство. Его длина чуть более 80 см, а вес — 13,5 кг. Запускается «Вист» из специальной пусковой установки калибра 123 мм. Ставить устройство можно на глубинах от 15 до 350 м. После запуска МГПД переходит в дрейф и начинает излучать помехи. Продолжительность работы «Виста» более пяти минут. Этого времени кораблю и подводной лодке достаточно, чтобы уклониться от торпеды или скрыться от гидроакустического комплекса противника.

Ранее в российском Военно-морском флоте для защиты подводных лодок использовались приборы МГ-34. Первые модели этого устройства были разработаны в начале 1960-х годов. Основа МГ-34 — специальные химические шашки, которые под действием воды начинали вырабатывать пузырьки. Образовавшееся из них микропузырьковое газовое облако отражало сигналы гидролокаторов.

— До недавнего времени ВМФ уступал иностранным военно-морским силам в системах постановки помех и защиты подводных лодок и кораблей, — рассказал «Известиям» научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов. — МГ-34, по сути, бесполезен против нового поколения самонаводящихся торпед с цифровой обработкой сигналов и классификаторами. Они прекрасно отличают шумы подводной лодки от микропузырькового облака. Также МГ-34 применялся из штатного торпедного аппарата и был размером с укороченную 533-миллиметровую торпеду. Поэтому подводная лодка могла взять на борт всего несколько таких постановщиков помех.

В отличие от МГ-34 «Вист-2» не формирует облако. С помощью электронного блока и излучателя новое изделие создает на определенном расстоянии от ПЛ гидроакустические помехи в заданных частотных диапазонах. Как указывается в официальном описании изделия на сайте «Рособоронэкспорта», в итоге «приемные тракты системы самонаведения торпеды теряют способность обнаруживать ПЛ». Также «Вист» защищает подводные лодки «путем создания имитационного излучения, при котором торпеда наводится на дрейфующий прибор ГПД».

— «Вист-2» запускается из пакетной малогабаритной пусковой установки калибром 123 мм. Поэтому боекомплект новых приборов гидроакустического противодействия на подводных лодках увеличился на порядок, — отметил Барабанов. — При этом по своим техническим характеристикам «Вист-2» не уступает аналогичным западным изделиям.

Справка «Известий"Первые приборы гидроакустического противодействия появились в годы Второй мировой войны. В частности, их использовали немецкие и американские подводные лодки. Сейчас МГПД входят в состав вооружения всех современных американских, английских и французских атомных подводных лодок. Помимо дрейфующей версии, уже разработаны специальные подвижные варианты приборов.

http://izvestia.ru/news/674389

Вист-2, МГПД, МГ-34
  • Влади75 Влади75
    08.04.1722:12:44

    Очень нужная вещь.Работают братья…

    #900718
    • Нет аватара Tony
      08.04.1723:40:37

      И ведь реально просто и недорого!

      #900739
  • Витя Климаск Витя Климаск
    08.04.1723:51:55

    в статье больше запад нахваливали чем рассказывали про наш продукт

    #900743
  • Е.Юрий Е.Юрий
    09.04.1701:24:27

              Очень вовремя — пиндосня распоясалась. Скорее бы «Шквал-2» поступил на вооружение.

    #900768
  • babki007 babki007
    09.04.1713:23:25

    Против управляемых торпед Black Shark нету спасения к сожалению.

    #900865
    • Denis Grabov
      09.04.1716:29:31

      А бывают торпеды -перехватчики других​ торпед?

      #900907
    • Samboris Samboris
      09.04.1718:40:12

      Ой ли

      "Улучшенная архитектура сонара с передачей и приемом") может работать в активном и пассивном режимах. В пассивном режиме автоматика торпеды следит за окружающим пространством и производит поиск целей по производимому ими шуму. Заявлена возможность точного определения шума цели и устойчивость к помехам.

      В активном режиме система наведения излучает акустический сигнал, по отражению которого определяется расстояние до различных объектов, в том числе цели. Как и в случае с пассивным каналом, приняты меры, направленные на фильтрацию помех, эха и т. д.

      Для повышения боевых характеристик и вероятности поражения сложных целей торпеда «Черная акула» имеет командную систему управления. При необходимости оператор комплекса может взять управление на себя и скорректировать траекторию движения торпеды. Благодаря этому торпеда может быть не только наведена на цель с большей точностью, но и перенацелена после запуска на иной объект противника.

      Курс торпеды по оптоволокну можно скорректировать, если ты не на подлодке, а всплытие на перископную глубину — большой риск. А без внешнего управления головку ГСН можно дезоориентировать. Против микропузырьковой завесы все ясно, а вот с остальным — РЭБ.

      #900941
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