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Российские проекты за рубежом

В Казахстане начата серийная сборка Chevrolet NIVA

10 апреля на предприятии «СарыаркаАвтоПром» в г. Костанай началось серийное производство автомобилей Chevrolet NIVA из машинокомплектов, поставляемых из Тольятти. Соглашение о поставке сборочных комплектов между ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» и ТОО «СарыаркаАвтоПром» было подписано в январе 2017 г.

Казахстан является одним из наиболее значимых экспортных рынков для ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ». Локализация сборки позволит повысить конкурентоспособность внедорожника и предложить продукт, соответствующий ожиданиям потребителей.

«GM-АвтоВАЗ» — совместное предприятие в Тольятти «АвтоВАЗа» и американской компании General Motors. Выпускает автомобили Chevrolet NIVA. Продажи «GM-АвтоВАЗ» по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом упали на 9%, до 31 597 машин. Объемы производства снизились на 6,2%, до 32 104 машин.

http://tass.ru/ekonomika/4169446

Экспорт, АвтоВАЗ, GM-АвтоВАЗ, Казахстан, СарыаркаАвтоПром, Chevrolet NIVA
  • Роман Клименко Роман Клименко
    10.04.1716:15:32

    исправьте не Костонай, а Костанай. но область называется по старому Кустанайская область

    #901221
  • Нет аватара Pavel73
    10.04.1720:31:55

    Всем бы Нива хорошоа, но… у неё недопустимо слабый мотор((

    #901287
    • уу ав уу ав
      10.04.1723:35:10

      вроде продают турбины для шнивы, и кузов надо полностью оцинкованным делать, и морду можно было омолодить (другие фары, капот), лепят одно и тоже по 30 лет

      #901321
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