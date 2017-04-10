В Казахстане начата серийная сборка Chevrolet NIVA

10 апреля на предприятии «СарыаркаАвтоПром» в г. Костанай началось серийное производство автомобилей Chevrolet NIVA из машинокомплектов, поставляемых из Тольятти. Соглашение о поставке сборочных комплектов между ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» и ТОО «СарыаркаАвтоПром» было подписано в январе 2017 г.

Казахстан является одним из наиболее значимых экспортных рынков для ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ». Локализация сборки позволит повысить конкурентоспособность внедорожника и предложить продукт, соответствующий ожиданиям потребителей.

«GM-АвтоВАЗ» — совместное предприятие в Тольятти «АвтоВАЗа» и американской компании General Motors. Выпускает автомобили Chevrolet NIVA. Продажи «GM-АвтоВАЗ» по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом упали на 9%, до 31 597 машин. Объемы производства снизились на 6,2%, до 32 104 машин.