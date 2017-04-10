Экипаж корабля «Союз МС-02» вернулся на Землю

Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-02», отстыковавшегося сегодня от Международной космической станции (МКС), благополучно вернулись на Землю.

Спускаемый аппарат с космонавтами Роскосмоса Андреем Борисенко, Сергеем Рыжиковым и астронавтом NASA Робертом Шейн Кимброу совершил посадку в казахстанской степи 10 апреля 2017 года в 14:21 мск.

Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее.Продолжительность пребывания в космическом полёте экипажа экспедиции МКС-49/50 составила 173 суток. ТПК «Союз МС-02» находился в составе МКС с 21 октября 2016 года.

За время пребывания на Международной космической станции (МКС) экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.