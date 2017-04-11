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Электроника и электротехника

«Росэлектроника» испытывает суперконденсаторы

Специалисты Объединенного холдинга «Росэлектроника» изготовили опытные образцы суперконденсаторов для работы в составе гибридных источников электропитания различных образцов техники.В настоящее время электрохимические конденсаторы с двойным электрическим слоем (суперконденсаторы) разработки холдинга проходят эксплуатационные испытания и уже подтвердили требуемые характеристики и надежность, в том числе при длительном сроке использования в различных погодных условиях.В частности, образцы накопителей электрической энергии на основе суперконденсаторов поставлены новосибирскому «Сибпромжелдортрансу» для комплектования системы запуска тепловозов, для комплектования трансформаторных подстанций в Кемерово, а также в Новосибирск — для комплектования энергетической установки троллейбуса, предназначенного для эксплуатации с большой дальностью автономного хода.Кроме того, накопитель электрической энергии на основе суперконденсаторов испытан в составе гибридного источника электропитания вилочного электропогрузчика на Машиностроительном заводе в Екатеринбурге. В настоящее время предприятие формирует объем заказа на подобные изделия.Суперконденсаторы характеризуются очень большими значениями электрической емкости, что делает их незаменимыми в сферах, где требуется быстрый заряд накопителя электрической энергии, большие значения пиковой мощности, отдаваемой в нагрузку, широкий диапазон рабочих температур и большое количество циклов заряд/разряд в процессе эксплуатации.

http://rostec.ru/news/4520179

электроника
  • Е.Юрий Е.Юрий
    12.04.1700:56:58

        Там глядишь и «Ё-2» НАМИ представит, во всяком случае очень хочется реинкарнировать этот проект, который Прохоров успешно слил.

    #901717
    • Stanislav Melnikov Stanislav Melnikov
      12.04.1701:56:27

      Да, жаль, что проект тормознулся, ролики были красивые и многообещающие.

      #901732
      • Е.Юрий Е.Юрий
        12.04.1702:04:40

        В том то и дело, что все вполне реалистично и реализуемо — был бы энтузиазм и воля, о Прохоров отступил. Хорошо бы у НАМИ все получилось.

        #901734
        • Stanislav Melnikov Stanislav Melnikov
          12.04.1702:13:32

          Интересно, а гос-во помогает финансово или еще как-нибудь? НАМИ вроде госинститут.

          #901737
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