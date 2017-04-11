«Росэлектроника» испытывает суперконденсаторы

Специалисты Объединенного холдинга «Росэлектроника» изготовили опытные образцы суперконденсаторов для работы в составе гибридных источников электропитания различных образцов техники.В настоящее время электрохимические конденсаторы с двойным электрическим слоем (суперконденсаторы) разработки холдинга проходят эксплуатационные испытания и уже подтвердили требуемые характеристики и надежность, в том числе при длительном сроке использования в различных погодных условиях.В частности, образцы накопителей электрической энергии на основе суперконденсаторов поставлены новосибирскому «Сибпромжелдортрансу» для комплектования системы запуска тепловозов, для комплектования трансформаторных подстанций в Кемерово, а также в Новосибирск — для комплектования энергетической установки троллейбуса, предназначенного для эксплуатации с большой дальностью автономного хода.Кроме того, накопитель электрической энергии на основе суперконденсаторов испытан в составе гибридного источника электропитания вилочного электропогрузчика на Машиностроительном заводе в Екатеринбурге. В настоящее время предприятие формирует объем заказа на подобные изделия.Суперконденсаторы характеризуются очень большими значениями электрической емкости, что делает их незаменимыми в сферах, где требуется быстрый заряд накопителя электрической энергии, большие значения пиковой мощности, отдаваемой в нагрузку, широкий диапазон рабочих температур и большое количество циклов заряд/разряд в процессе эксплуатации.