Мотострелковые и танковые подразделения ЗВО в Белгородской области получили казарменные помещения

Мотострелковые и танковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Белгородской области, получили казарменные помещения для размещения свыше 1000 военнослужащих.

Они построены по новым энергосберегающим технологиям, с применением наружного вентилируемого утепления по фасаду.

Возведение военного городка для военнослужащих проводится согласно графику, его планируется ввести в эксплуатацию в полном объеме к концу текущего года.

Новые жилые корпуса созданы по новым проектам с увеличенным жизненным пространством для каждого военнослужащего, также возведены помещения для приема пищи с возможностью организации процесса питания военнослужащих по новой системе электронного учета.

Только в Белгородской области подрядчики передадут военнослужащим гвардейского общевойскового объединения ЗВО свыше 50 объектов казарменных, жилых и бытовых построек.