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Армия и Флот

Мотострелковые и танковые подразделения ЗВО в Белгородской области получили казарменные помещения

Мотострелковые и танковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Белгородской области, получили казарменные помещения для размещения свыше 1000 военнослужащих.

Они построены по новым энергосберегающим технологиям, с применением наружного вентилируемого утепления по фасаду.

Возведение военного городка для военнослужащих проводится согласно графику, его планируется ввести в эксплуатацию в полном объеме к концу текущего года.

Новые жилые корпуса созданы по новым проектам с увеличенным жизненным пространством для каждого военнослужащего, также возведены помещения для приема пищи с возможностью организации процесса питания военнослужащих по новой системе электронного учета.

Только в Белгородской области подрядчики передадут военнослужащим гвардейского общевойскового объединения ЗВО свыше 50 объектов казарменных, жилых и бытовых построек.

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12118294@egNews

Армия, ЗВО, Белгородская область
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