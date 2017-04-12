

Компания "РМ-Терекс" поставила первые автогрейдеры на Филиппины

Компания «РМ-Терекс», входящая в корпорацию «Русские машины», объединяющую машиностроительные активы промышленной группы «Базовый Элемент», начала поставки автогрейдеров серии TG в Республику Филиппины. Компания «РМ-Терекс» начала освоение рынка Юго-Восточной Азии, поставив в одну из центральных провинций Республики Филиппины два первых автогрейдера серии TG. Автогрейдеры серии TG создавались специально для работы в жарком влажном климате. Машины отличаются универсальностью, могут использоваться как для дорожного строительства, так и для коммунальных работ. Конструкция позволяет автогрейдерам эффективно работать в условиях ограниченного пространства. Специальное оборудование автогрейдеров — скарификатор, изготовленный «РМ-Терекс», — позволяет разрыхлить грунт перед выполнением планировочных работ грейдерным отвалом. Специалисты технической службы «РМ-Терекс» провели для филлипинских заказчиков обучение по сервисной поддержке и подготовке автогрейдеров к эксплуатации. В России «РМ-Терекс» является лидером рынка автогрейдеров, выпуская около 80% от общего объема этого вида техники.