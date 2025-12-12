UMG разработала самый тяжелый автогрейдер в России
UMG при поддержке Минпромторга РФ разработала новый тяжелый автогрейдер ДЗ-350. Опытный образец машины изготовлен на заводе «Челябинские строительно-дорожные машины».
«ДЗ-350 станет первым отечественным автогрейдером с эксплуатационной массой 35 тонн — техника такого класса ранее не выпускалась ни в России, ни в СССР», — сообщили в компании Telegram-каналу Agroreport. Модель оснащена двигателем ЯМЗ 7726 мощностью 309 кВт, машина комплектуется отвалами размером от 4,9 до 5,5 метров. ДЗ-350 имеет сочлененную раму, систему наклона колеса переднего моста, а также обладает возможностью «крабового хода» для эффективной работы на карьерных месторождениях.
Достигнута договоренность с рядом добывающих компаний об опытной эксплуатации ДЗ-350 с последующим приобретением. Первые поставки самого тяжелого российского автогрейдера ДЗ-350 начнутся уже в первом квартале следующего года.
Комментарии 2