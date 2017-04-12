Продукция «Северсталь-метиза» выходит на европейский рынок

«Северсталь-метиз» (входит в ПАО «Северсталь») сертифицировал склеенную фибру для поставок на европейский рынок. Европейский орган по сертификации Statybos Produkcijos Sertifikavimo Centras подтвердил, что склеенная фибра Hendix prime XP 75/62 соответствует европейским стандартам качества.

Склеенная фибра — уникальный продукт, производство которого в начале текущего года освоил «Северсталь-метиз». Она предназначена для строительной отрасли. За счет склейки в обоймы фибра равномернее распределяется в бетоне, обеспечивая ему высокую прочность и долговечность. — Сертификация подтверждает, что наша склеенная фибра отвечает требованиям европейских стандартов качества и безопасности, и ее можно применять при строительстве объектов на территориях стран Европы.