Строительство автоподходов к Крымскому мосту со стороны Керчи набирает обороты

Строительство автоподходов к Крымскому мосту, которые свяжут транспортный переход с федеральной трассой «Таврида», набирает обороты. В работах уже задействованы 85 единиц техники и более 100 рабочих. Начиная с мая, темпы строительства будут ещё заметно увеличены . На стройплощадке важнейшей крымской транспортной артерии побывали корреспонденты Крыминформа.

Строительные работы уже развернулись почти на всём протяжении автоподходов (8,6 км): от Крымского моста до трассы Керчь — Феодосия.

Наиболее интенсивные работы ведутся на девятом километре трассы Керчь — Феодосия.

Здесь будет построена двухуровневая развязка, которая соединит автодорогу на Керчь с федеральной трассой «Таврида».

Строители формируют свайные поля для опор развязки.

Как минимум одно свайное поле для опор авторазвязки уже готово.

Всего предстоит соорудить пять опор для авторазвязки.

Две опоры будут построены на дорожном полотне действующей трассы Керчь — Феодосия.

Для того, чтобы движение по важнейшей транспортной магистрали Крыма не прекращалось, строители ведут активные работы по сооружению первого участка будущей развязки (съезд № 2).

Асфальтирование первого двухполосного участка авторазвязки намечено уже на июнь текущего года.

После того как новый участок будет готов, по нему перенаправят движущийся по трассе Керчь — Феодосия автотранспорт, а на старом участке трассы начнут сооружать опоры развязки.

В будущем по этому участку развязки автотранспорт со стороны Керчи будет выезжать на трассу «Таврида».

Одновременно с развязкой ведутся активные работы по основному ходу автоподходов к Крымскому мосту.

В основание трассы будет необходимо уложить порядка 800 тыс тонн грунта.

После этого на грунт будет уложен слой щебёночно-песчаной смеси (ЩПС) толщиной около 50 см.

На слой ЩПС уложат три слоя асфальтобетона.

Дорожное полотно будет отвечать самым современным требованиям, в том числе здесь будет применена технология Superpave, которая обеспечит его надёжность и долговечность.

На производственные площадки активно завозятся необходимые стройматериалы.

Первые металлоконструкции для автоподходов к Крымскому мосту поступили на площадки ещё в марте .

Объём накопленных инертных материалов сейчас уже превысил половину необходимого для строительства автодороги.

Подсчёт поставляемых грузов ведётся при помощи специальных автомобильных весов.

По всей протяжённости автоподходов дорожники уже сняли около 97% растительного грунта.

Подрядчик поддерживает чистоту действующей трассы Керчь — Феодосия, фактически превратившейся в гигантскую стройплощадку.

На стройплощадке борются даже с пылью — маршрут движения большегрузов постоянно поливает специальная машина.

На месте строительства автоподходов к Крымскому мосту развёрнуты масштабные археологические работы.

Сотрудники Института археологии РАН изучают несколько курганов, два античных поселения и так называемый Тиритакский вал.

Найденные артефакты будут переданы в крымские музеи.

По мнению исследователей, Тиритакский вал протяжённостью 20 км служил одной из оборонительных линий Боспорского цартсва. Он датируется IV—III вв. еками до н. э.

Строительство автоподходов к Крымскому мосту должно завершиться в декабре 2018 года — одновременно с пуском рабочего движения по автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.