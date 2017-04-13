Пленэр на стройке века: художники пишут крымский мост

Представители Союза художников России из Керчи, Симферополя и Ялты выполнили серию этюдов и зарисовок для работы над будущими полотнами.

Крымские художники провели пленэр на площадке строительства моста через Керченский пролив. Представители Союза художников России из Керчи, Симферополя и Ялты выполнили серию этюдов и зарисовок для работы над будущими полотнами. Планируется, что авторы представят свои картины, посвященные масштабной стройке, на передвижной выставке. Она пройдет в разных городах Крыма и будет приурочена к открытию движения по мосту.

«Наша творческая бригада работает рядом с мостостроителями. Для нас это уникальная возможность прикоснуться к этому большому проекту. Мы не документируем стройку маслом на холсте. Каждая работа — это совокупность личных ощущений и впечатлений, которые переносятся на холст. А впечатления — грандиозные: везде масса работы, много движения. Хочется это движение, когда два берега все ближе друг к другу, передать», — рассказал художник Виктор Щесняк.

Перед пленэром художники пообщались с рабочими и осмотрели большую площадку строительства моста протяженностью 19 км. Они увидели, как на суше и в акватории погружаются сваи, формируются мостовые опоры, ведется монтаж пролетных строений, а на керченском берегу идет укрупнительная сборка из заводских элементов судоходных арочных пролетов.

«Я потрясен, как все это мощно, продуманно, грамотно, последовательно. Большое количество специалистов высокого класса работает на разных участках. Хочется находиться здесь потому, что энергетика настолько позитивная, настолько созидательная. Разговаривая с рабочими, видишь, как они трепетно относятся каждый к своему делу, вообще ко всей стройке. Постепенно мы проникаемся этой атмосферой и подбираемся к пониманию тех будущих произведений, которые будем создавать по наработанным здесь материалам», — поделился впечатлениями заслуженный художник Республики Крым Александр Максименко.

«Сложно выбрать место, где поставить этюдник. Везде интересно, все хочется охватить. В настроении постоянно присутствует восторг. Этот восторг мы будем стараться вложить в наши картины. Мы здесь всего лишь художники, но создается такое впечатление во время работы, что мы тоже немножко участвуем в строительстве, и от этого восторг еще больше. Я горжусь тем, что нахожусь в России, и мне очень хочется внести хоть маленькую лепту в то, что происходит сейчас, в эти действия», — рассказал заслуженный художник Республики Крым Павел Шумов.

Площадка строительства Крымского моста стала привлекательной для российских художников уже с первых дней реализации проекта. Мост активно пишут со смотровых площадок в Керчи и Тамани, откуда открываются панорамные виды на работу в Керченском проливе. Некоторые этюдные работы уже представлены в экспозиции Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

«Мы возвращаемся к забытой теме промышленного пейзажа. Для художника это прекрасная возможность испытать свои силы, стать соучастником происходящего, особенно когда речь идет о масштабной стройке. Мы стараемся привлечь к этому процессу не только художников полуострова, но и живописцев, и графиков из других регионов России. Общими силами планируем создать выставку, которая, надеюсь, будет интересна широкому зрителю», — рассказал заслуженный работник культуры Крыма Сергей Пушкарев.