НАНОЛЕК расширяет производство твердых лекарственных форм

Компания запускает на своем заводе в Кировской области две дополнительные линии по производству твердых лекарственных форм, тем самым увеличивая производственные мощности более чем в 2 раза.

В декабре 2014 года была запущена первая линия ТЛФ, в апреле 2017 года с целью расширения производства установлены вторая линия ТЛФ и линия малых серий.

Первым продуктом, который сойдет с новой линии ТЛФ, станет препарат для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности, в рамках совместного проекта по локализации препаратов в России одного из зарубежных партнеров. Проектные мощности линии составляют до 3 млрд таблеток в год.

На линии малых серий компания планирует производство препаратов для терапии ВИЧ инфекции. Данное терапевтическое направление является одним из приоритетных для НАНОЛЕК. В 2017 году планируется начать производство сразу двух продуктов собственной разработки.

Объем дополнительных инвестиций компании в оборудование и инженерию составил более 7 миллионов евро. В корпусе ТЛФ установлено высокотехнологичное фармацевтическое оборудование мировых лидеров в этой области, таких как IMA GROUP, MARCHESINI, Korsch и др.