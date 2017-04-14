Космический авиаполк

Инструкторы и космонавты, которые осваивают здесь лётные навыки, по привычке называют авиационное управление Центра подготовки космонавтов «Серёгинским полком». 70-й Отдельный авиационный полк был образован полвека назад. Одним из инициаторов его создания стал первый космонавт планеты. Юрий Гагарин на должность командира пригласил лётчика, в котором был уверен, как в себе — Героя Советского Союза, пилота, фронтовика — Владимира Серёгина.