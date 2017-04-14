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Космонавтика

Космический авиаполк

Инструкторы и космонавты, которые осваивают здесь лётные навыки, по привычке называют авиационное управление Центра подготовки космонавтов «Серёгинским полком». 70-й Отдельный авиационный полк был образован полвека назад. Одним из инициаторов его создания стал первый космонавт планеты. Юрий Гагарин на должность командира пригласил лётчика, в котором был уверен, как в себе — Героя Советского Союза, пилота, фронтовика — Владимира Серёгина.

http://www.tvroscosmos.ru/

Роскосмос, наука, космонавтика, космические исследования, подготовка космонавтов
  • Нет аватара zspe
    14.04.1717:03:23

    А что за самолеты у них?

    #902463
  • visitor331111 . visitor331111 .
    14.04.1721:01:12

    Ну вот парадокс:знаменитое подразделение,а учат на L-39.Что на Як -130 денег не нашлось у государства?А потом скулим про отсутствие успехов в космонавтике.

    #902538
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