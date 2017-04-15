Армянская армия закупила партию ПЗРК «Игла-С» и «Верба»

Об этом сообщил заместитель начальника войск противовоздушной обороны ВС Армении полковник Артур Погосян в интервью газете Hayzinvor, передает PanARMENIAN.Net .

«После апрельских действий, конечно, были сделаны соответствующие выводы. Были сделаны резкие шаги для ускорения процесса модернизации и оснащения систем ПВО передовых подразделений современными средствами. Мы закупили достаточно большое количество ПЗРК „Игла-С“ и „Верба“, которые уже задействованы в боевом дежурстве», — сообщил он.