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Экспорт

Армянская армия закупила партию ПЗРК «Игла-С» и «Верба»

Об этом сообщил заместитель начальника войск противовоздушной обороны ВС Армении полковник Артур Погосян в интервью газете Hayzinvor, передает PanARMENIAN.Net.

«После апрельских действий, конечно, были сделаны соответствующие выводы. Были сделаны резкие шаги для ускорения процесса модернизации и оснащения систем ПВО передовых подразделений современными средствами. Мы закупили достаточно большое количество ПЗРК „Игла-С“ и „Верба“, которые уже задействованы в боевом дежурстве», — сообщил он.

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https://news2.ru/story/518532/

ПЗРК, Игла-С, Верба
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