Войска Южного военного округа (ЮВО) в 2017 году получили около 400 единиц новой и модернизированной военной техники.



Южный военный округ с начала года получил 400 единиц новой техники

Об этом сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников на заседании Военного совета округа.

Всего в течение года войскам планируют поставить более 2,1 тыс. единиц новой техники. Сейчас в ЮВО строят более 500 объектов, в том числе более 450 зданий и сооружений. Из них более 100 объектов предназначены для 150-й мотострелковой дивизии.

На заседании также обсудили развитие инфраструктуры в округе. В настоящее время там ведется строительство более 500 различных объектов, в том числе более 450 зданий и сооружений, из которых более 100 предназначены для 150-й мотострелковой дивизии.

Вновь сформированная в Ростовской области 150-я Идрицко-Берлинская ордена Кутузова второй степени мотострелковая дивизия приступила к выполнению боевых задач с декабря прошлого года. Соединение получило не только номер, но и почетное наименование, а также боевую награду своей знаменитой предшественницы, бойцы которой — младший сержант Михаил Егоров и сержант Мелитон Кантария — первыми водрузили Красное знамя на Рейхстаг в мае 1945 года.