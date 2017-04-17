Первые гидроагрегаты Нижне-Бурейской ГЭС испытаны на холостом ходу

На Нижне-Бурейской ГЭС произведены пуски первого и второго агрегатов на холостой ход турбины (без включения в сеть). Успешные испытания показали, что сборка гидротурбин проведена на высоком уровне, основные параметры гидроагрегатов соответствуют проектным показателям.

Испытания гидроагрегатов были проведены после завершения наполнения водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС до промежуточной отметки 128,0 м.

Следующим этапом станут комплексные испытания под нагрузкой (с включением в сеть).

Нижне-Бурейская ГЭС — контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции — 320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая выработка — 1650 млн кВт.ч. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС. Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года, сооружение станции является одним из приоритетных проектов Инвестиционной программы ПАО «РусГидро». Выход на проектную мощность запланирован на 2017 год.