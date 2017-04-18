Учёные смоделировали операцию по транспортировке судоходных арочных пролётов Крымского моста

Специалисты Крыловского государственного научного центра в Санкт-Петербурге провели математическое и экспериментальное моделирование морской операции по транспортировке судоходных арочных пролётов Крымского моста. Об этом сегодня сообщила пресс-служба заказчика транспортного перехода — ФКУ «Упрдор „Тамань“.

"Испытания для определения ветровой нагрузки проводились с учётом всех возможных направлений и скоростей ветра. Для этого модель арки перемещали на 360 градусов с помощью поворотного круга в ландшафтной аэродинамической трубе, — сообщил об итогах эксперимента заместитель начальника отделения гидроаэродинамики Крыловского государственного научного центра Сергей Соловьев. — Транспортировать судоходные пролёты Крымского моста максимально безопасно при скорости ветра до десяти метров в секунду».

По данным пресс-службы, эксперимент показал, что расположение и количество буксиров может быть разным. При этом сопротивление и аэродинамические нагрузки у железнодорожного пролёта оказались больше, поэтому он потребует более мощных буксиров.

В ФКУ «Упрдор «Тамань» отметили, что доставка арочных пролётов к фарватеру — одна из сложнейших операций не только в рамках реализации проекта строительства Крымского моста, но и в практике отечественного мостостроения. Это связано как с большим весом конструкций (6 тыс и 4 тыс тонн) и длиной — более 200 метров, небольшими глубинами Керченского пролива, почти соизмеримыми с осадкой понтонов, а также нестабильными ветрами, характерными для Керчь-Еникальского канала.

По сообщению пресс-службы заказчика, для эксперимента были изготовлены макеты судоходных арок в масштабе 1:60, понтоны, на которых их будут транспортировать, и буксиры. После экспериментальной части учёные приступили к разработке математической модели, которая учитывает все данные (ветровую нагрузку, гидродинамические характеристики, особенности Керченского пролива) и полностью описывает траекторию движения понтонов: от выкаточных пирсов до фарватерных опор.

Судоходные пролёты будут транспортировать к фарватеру по строго заданной траектории. Со стороны керченского берега ведутся работы по дноуглублению, чтобы система могла беспрепятственно передвигаться по всему маршруту. Комплекс, который будет перевозить арки, строят на «Севморзаводе» в Севастополе . Он состоит из четырёх понтонов, объединённых в плавучие опоры по типу катамаранов. Они снабжены специальными механизмами, которые обеспечат не только доставку судоходных пролётов к фарватеру, но и точное позиционирование при подъёме на высоту 35 метров для установки в проектное положение. Судоходные арки Крымского моста, которые сейчас собирают на керченской стороне на стапелях, уже готовы на 70%. Операция по транспортировке арок к фарватеру намечена на конец августа — начало сентября текущего года. Планируется, что она займет от трёх до пяти дней на каждую арку.