В России создали металлокомпозитные топливные баки для новых спутников

Специалисты компания «Информационные спутниковые системы» (ИСС, Железногорск, Красноярский край, входит в «Роскосмос») испытали металлокомпозитный ксеноновый бак для новых спутников связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103», сообщает корпоративное издание «Сибирский спутник».

«Результаты проведенных испытаний показали, что прочность стенок топливного резервуара более чем втрое превышает уровень давления, под которым в него будет закачан ксенон. Такое усовершенствование конструкции бака было достигнуто одновременно с уменьшением его массы и размеров», — говорится в сообщении.

Доработка бака позволяет увеличить количество заправляемого в него ксенона до 300 кг. Это топливо предназначено для двигателей коррекции, с помощью которых спутники «Экспресс 80» и «Экспресс-103» будут довыводиться с переходной орбиты на целевую геостационарную. Такая схема, когда спутники «доходят» до точки стояния за счет собственных двигателей, впервые в рамках этого проекта будет применена на космических аппаратах среднего класса. Ранее она была успешно использована на крупногабаритных спутниках «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6».

Ксеноновый бак новой конструкции также будет впервые установлен на аппараты средней размерности. Бак для ксенона пройдет комплекс проверок, призванных еще раз подтвердить все характеристики. Тщательная отработка преследует цель гарантировать успешный парный запуск спутников «Экспресс-80» и «Экспресс 103», оснащенных большим количеством полезной нагрузки.

Аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс 103» планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. ИСС строит их по заказу Россвязи для российского оператора — госпредприятия «Космическая связь» (ГПКС).