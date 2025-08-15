Новый литейный цех запустили в Железногорске Красноярского края

© sibirnews.ru

На предприятии ООО «Процион» в Железногорске состоялся ввод в эксплуатацию современного литейного цеха.

Производство полного цикла расположено на площади 3000 м², оснащено современным оборудованием и собственной лабораторией, что позволило вывести качество, стабильность и производительность на новый уровень.

Предприятие выпускает отливки для металлургии, машиностроения, сельского хозяйства и горнодобывающей отрасли — не только для Красноярского края, но и для заказчиков по всей России.

Запуск — результат многолетней подготовки и серьёзных инвестиций. Предприятие не только вышло на проектную мощность, но и готово к наращиванию производственных объемов.

© t.me