Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
сегодня 28
Великоросс Новые заводы и цеха

Новый литейный цех запустили в Железногорске Красноярского края

 © sibirnews.ru

На предприятии ООО «Процион» в Железногорске состоялся ввод в эксплуатацию современного литейного цеха.

Производство полного цикла расположено на площади 3000 м², оснащено современным оборудованием и собственной лабораторией, что позволило вывести качество, стабильность и производительность на новый уровень.

Предприятие выпускает отливки для металлургии, машиностроения, сельского хозяйства и горнодобывающей отрасли — не только для Красноярского края, но и для заказчиков по всей России.

Запуск — результат многолетней подготовки и серьёзных инвестиций. Предприятие не только вышло на проектную мощность, но и готово к наращиванию производственных объемов.

 © t.me
Источник: t.me

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт