Выпущено 3 новых модели серверов с процессорами Эльбрус

В каталог продукции компании ПАО «ИНЭУМ им. И.С.Брука» добавлены три новых серверных продукта: Эльбрус-4.4 ЦЭФ, Эльбрус-4.4 БД, Эльбрус-4.1 ТС.

Эльбрус-4.4 ЦЭФ предназначен для организации распределённых систем хранения данных (СХД) или отдельных серверов файлового хранения (NAS).

Эльбрус-4.4 БД предназначен для организации серверов баз данных на основе СУБД PostgreSQL. Возможно его использование в качестве серверов приложений, требующих надёжной, ёмкой и быстрой дисковой подсистемы.

Технологический сервер Эльбрус-4.1 ТС предназначен для организации мониторинга состояния IT-инфраструктуры предприятия или других нетребовательных к ресурсам задач.

Все машины доступны к заказу и представлены на сайте компании ПАО «ИНЭУМ им. И.С.Брука».

С выпуском новых моделей, ПАО «ИНЭУМ» может предложить полную линейку продуктов для оснащения ЦОД: серверы приложений , системы хранения данных, серверы баз данных, серверы мониторинга и технологического обслуживания.

Для заказа и получения дополнительной информации достаточно сделать запрос от лица юридического лица на почту sales@ineum.ru