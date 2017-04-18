Выпущено 3 новых модели серверов с процессорами Эльбрус
В каталог продукции компании ПАО «ИНЭУМ им. И.С.Брука» добавлены три новых серверных продукта: Эльбрус-4.4 ЦЭФ, Эльбрус-4.4 БД, Эльбрус-4.1 ТС.
Эльбрус-4.4 ЦЭФ предназначен для организации распределённых систем хранения данных (СХД) или отдельных серверов файлового хранения (NAS).
Эльбрус-4.4 БД предназначен для организации серверов баз данных на основе СУБД PostgreSQL. Возможно его использование в качестве серверов приложений, требующих надёжной, ёмкой и быстрой дисковой подсистемы.
Технологический сервер Эльбрус-4.1 ТС предназначен для организации мониторинга состояния IT-инфраструктуры предприятия или других нетребовательных к ресурсам задач.
Все машины доступны к заказу и представлены на сайте компании ПАО «ИНЭУМ им. И.С.Брука».
С выпуском новых моделей, ПАО «ИНЭУМ» может предложить полную линейку продуктов для оснащения ЦОД: серверы приложений, системы хранения данных, серверы баз данных, серверы мониторинга и технологического обслуживания.
Для заказа и получения дополнительной информации достаточно сделать запрос от лица юридического лица на почту sales@ineum.ru