Программист Кирилл Ерохин в 2025 году собрал сообщество энтузиастов российских программных и аппаратных средств и уже второй год подряд проводит одноимённое соревнование «Кубок СЭРПАС » по алгоритмическому программированию на процессорах архитектуры Эльбрус (e2k).

На проведение такого рода соревнований его в первую очередь подтолкнули тенденции в публичном пространстве Рунета к откровенно негативной подаче российского аппаратного обеспечения, а конкретно процессоров Эльбрус — которые, безусловно, уступают передовым процессорам ведущих разработчиков с мировыми именами, огромными бюджетами и лучшими инженерами, собранными со всего мира (в том числе и из России), но при этом являются достаточно производительными для выполнения задач, под которые и создавались.

Поэтому начиная ещё с первого соревнования в сентябре прошлого года он решил сосредоточиться на будущих специалистах — бакалаврах, магистрах и недавних выпускниках ИТ‑специальностей, дав им возможность лично поработать с Эльбрусами и сформировать своё собственное мнение в рамках соревнования, предоставив прямой SSH-доступ к личному серверу на процессоре Эльбрус‑8СВ и сформировав для соревнования призовой фонд из своих личных средств.

Соревнование получилось камерным, но достаточно успешным. Кирилл лично находил в интернете будущих участников и убеждал их принять участие, собрав таким образом более 30 студентов и недавних выпускников со всей России, активно участвовавших в соревновании и решавших задачи алгоритмического программирования с фокусом на производительность и эффективность использования аппаратных ресурсов.

Результаты первого соревнования оправдали все ожидания: участники и призёры соревнования высказывали удивление, граничащее с недоумением, о том, что производительность сервера на процессоре Эльбрус‑8СВ , безусловно, не претендовала на результаты лучших моделей процессоров на архитектуре x86_64, но оказалась достаточно высокой, чтобы заметно превзойти ожидания большинства участников; особенно для процессора, выпуск которого состоялся шесть лет назад — в 2020 году.

Первое публичное признание соревнование получило благодаря публикации статьи на профильном ресурсе Habr, после которой историю соревнования решили осветить в своём подкасте организаторы конференции C++ Russia. После такого медийного внимания и небольшой передышки началась подготовка к мероприятиям следующего года.

К соревнованию «Кубок СЭРПАС 2026» Кирилл поднял призовой фонд до 400 000 рублей, полностью обновил свои серверы, собрав уже две четырёхпроцессорных системы на восьмиядерных Эльбрус‑8СВ, нашёл поддержку у независимой платформы по проведению онлайн‑соревнований Codenrock , которая интегрировала серверы на процессорах Эльбрус в свою платформу, а также убедил МЦСТ (разработчиков процессоров и архитектуры) предоставить стажировку для победителя соревнования 2026 года.

Первого июля после десяти месяцев подготовки была открыта регистрация на сентябрьский «Кубок СЭРПАС 2026» и сейчас Кирилл снова активно собирает студентов и выпускников для участия в соревновании, активно сотрудничая с энтузиастами, командами по спортивному программированию и вузами.

Прогон решений участников финального этапа, как и в прошлом году, будет происходить вживую во время видеострима на площадках Twitch, VK Видео Live и Rutube.