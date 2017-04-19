ВДВ передана последняя в рамках действующего контракта партия «Ракушек»

«Курганмашзавод» передал Воздушно-десантным войскам последнюю в рамках заключенного контракта партию бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«19 апреля на „Курганмашзаводе“ состоялась отгрузка последней партии десантных машин — БТР-МДМ в рамках действующего гособоронзаказа. Военная техника направляется в войска в соответствии с государственной программой перевооружения российской армии», — говорится в сообщении.

Первая партия серийных десантных машин была отгружена «Курганмашзаводом» в марте 2015 года.

Десантируемый бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка» создан на базе БМД-4М для замены в войсках БТР-Д, принятого на вооружение еще в 1970-е гг. Боевая масса — 13,2 т, грузоподъемность — 2 т. Машина вооружена 7,62-мм пулеметами ПКТМ. Экипаж — два человека, десант — 13 чел. Максимальная скорость по шоссе — 71 км/ч, по воде — 10 км/ч. Запас хода по шоссе — 500 км.