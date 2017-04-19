В Москве запущено новое фармпроизводство полного цикла

Одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний открыла собственный технологический центр в технополисе «Москва». На его базеначалось опытное производство лекарств и уникальная лаборатория для тестов современных медикаментов.

В техноцентре есть все необходимое для фармацевтического производства: мощнейшие микроскопы, компьютеры для спектрального анализа веществ, различные реактивы. Как отметили в пресс-службе компании, сотрудники работают над инновационной схемой поступления в организм лекарственных веществ.

Полезные по отдельности, но несовместимые, как считалось ранее, соединения можно будет производить в одной капсуле. Такие средства компания готова выпускать в биокапсулах и микротаблетках. Благодаря помощи госкорпорации «Роснано» и научного фонда «Сколково» компании удалось создать полный производственный цикл, который одновременно позволяет готовить до 12 проектов в сфере фармацевтики.

На базе технополиса появилось и полноценное производство, и лабораторный центр с самым современным технологическим оснащением. Надеюсь, что до конца года компания представит новые инновационные решения в производстве лекарств.