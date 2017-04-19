Аэрофлот признан самым сильным брендом России по версии Brand Finance

Бренд «Аэрофлота» признан самым сильным брендом России и самым сильным брендом среди авиакомпаний мира, согласно рейтингу международного агентства Brand Finance — одного из ведущих мировых экспертов по оценке брендов.

Показатель силы бренда отражает маркетинговый компонент стоимости и влиятельности бренда на мировом рынке. Одновременно он определяет устойчивость бренда и потенциал роста авиакомпании. Методология вычисления индекса силы бренда основана на анализе совокупности порядка тридцати факторов. Они включают как объективные показатели — размер флота, средний возраст, данные по безопасности, штат сотрудников, объем инвестиций, финансовые и производственные показатели, уровень клиентской лояльности, так и оценки ключевых отраслевых рейтингов SkyTrax, IATA, Bloomberg и др. Индекс силы бренда дает представление о вкладе бренда компании в итоговый результат коммерческой и операционной деятельности и, по сути, оценивает эффективность маркетинговой работы компании.

Экспертное заключение Brand Finance признается широкой мировой общественностью, государственными органами, инвесторами, крупнейшими аудиторами.

Высшая оценка силы бренда «Аэрофлота» — это зримое доказательство статуса крупнейшей российской авиакомпании на международной арене и успешной экспансии на мировом рынке, в первую очередь, в обеспечении транзита Азия-Европа. Признание бренда «Аэрофлота» сильнейшим свидетельствует об успехе, устойчивом развитии и большом потенциале развития мультибрендовой модели Группы «Аэрофлот», флагманом которого является «Аэрофлот».

Аэрофлот — одна из старейших авиакомпаний мира и один из самых известных и узнаваемых российских брендов. Благодаря непрерывному совершенствованию сервиса и постоянному внедрению новейших технологий он входит в число лучших премиальных компаний Европы. Успешность этой работы подтверждают лидирующие позиции в ведущих российских и международных рейтингах, посвященных авиационному сервису, которые авиакомпания прочно удерживает на протяжении ряда лет.