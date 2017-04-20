На СНСЗ заложен тральщик «Владимир Емельянов» и открыт новый цех
Сегодня в Санкт-Петербурге на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» заложен морской тральщик «Владимир Емельянов» — 4-й тральщик проекта 12700 «Александрит».
Проект корабля разработан ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Тральщик имеет уникальный, самый большой в мире корпус (среди боевых кораблей) из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Применение этой технологии позволяет увеличить срок службы корабля и значительно снизить его магнитное поле, что обеспечивает безопасность при поиске и тралении мин.
Серия:
Зав. № 521 — заложен
Заводской № 522 — заложен
Заводской № 523 — заложен
Заводской № 524 — заложен
Новый тральщик назван в честь выдающегося отечественного судостроителя Владимира Александровича Емельянова, возглавлявшего Средне-Невский судостроительный завод и судостроительный завод им. А.А. Жданова (сейчас «Северная верфь»).
Технические характеристики:
Водоизмещение: 800 т.
Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 41 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
минно-тральное вооружение
Вторым событием стало торжественное открытие нового цеха для изготовления композитных надстроек для кораблей класса корвет. Строительство цеха началось осенью 2014 года и стало очередным важным этапом программы комплексной модернизации производства.
Новый цех СНСЗ во время строительства и после его завершения:
Фото Сергея Северина с сайта flotprom.ru и с сайта snsz.ru
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