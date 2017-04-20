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Судостроение и судоходство

На СНСЗ заложен тральщик «Владимир Емельянов» и открыт новый цех

Сегодня в Санкт-Петербурге на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» заложен морской тральщик «Владимир Емельянов» — 4-й тральщик проекта 12700 «Александрит».

Проект корабля разработан ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Тральщик имеет уникальный, самый большой в мире корпус (среди боевых кораблей) из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Применение этой технологии позволяет увеличить срок службы корабля и значительно снизить его магнитное поле, что обеспечивает безопасность при поиске и тралении мин.

Серия:

Зав. № 521 — заложен 22.09.12 — спущен 27.06.14 — передан 09.12.16 — «Александр Обухов»

Заводской № 522 — заложен 24.04.2015 — «Георгий Курбатов»

Заводской № 523 — заложен 25.01.2017 — «Иван Антонов»

Заводской № 524 — заложен 20.04.2017 — «Владимир Емельянов»

Новый тральщик назван в честь выдающегося отечественного судостроителя Владимира Александровича Емельянова, возглавлявшего Средне-Невский судостроительный завод и судостроительный завод им. А.А. Жданова (сейчас «Северная верфь»).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 41 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

минно-тральное вооружение

Вторым событием стало торжественное открытие нового цеха для изготовления композитных надстроек для кораблей класса корвет. Строительство цеха началось осенью 2014 года и стало очередным важным этапом программы комплексной модернизации производства.

Новый цех СНСЗ во время строительства и после его завершения:

Фото Сергея Северина с сайта flotprom.ru и с сайта snsz.ru

Внимание! Этот пост будет дополнен!


Санкт-Петербург, Средне-Невский судостроительный завод, СНСЗ, тральщик, 12700, Владимир Емельянов
  • Human RS Human RS
    20.04.1711:49:09

    Может стоит новость про новый производственный корпус опубликовать отдельно в блоге Новые заводы и цеха? Событие ведь достаточного масштаба.

    #904109
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      20.04.1712:24:13

      Но с другой стороны обе новости касаются одного завода. Стоит ли раздувать ленту? Количество + тоже вроде как конечно    

      #904120
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      20.04.1713:36:10

      А чего эскиз то?

      #904140
      • A_SEVER A_SEVER
        20.04.1713:42:29

        А чтобы люди видели, чем серийные тральщики будут отличаться от головного.

        #904144
  • Нет аватара bazis
    20.04.1712:58:03

    Новый цех по-любому надо в отдельный пост.

    #904129
    • Нет аватара Ил-2
      20.04.1713:13:31

      +100500 в отдельный пост ибо новость не только важная, но и радостная

      #904133
  • Нет аватара xitmen
    20.04.1713:29:28

    И в дополнение

    24 апреля 2017 года на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» состоится торжественная церемония закладки десятого из серии малого ракетного корабля проекта 21631 — «Град».

    #904137
    • A_SEVER A_SEVER
      20.04.1713:38:22

      десятого из серии малого ракетного корабля проекта 21631 — «Град».

      МРК проекта 21631:

      Град Свияжск

      Углич

      Великий Устюг

      Зелёный Дол

      Серпухов

      Вышний Волочёк

      Орехово-Зуево

      Ингушетия

      Грайворон

      Град

      МРК проекта 22800:

      Ураган

      Тайфун

      Шквал

      Буря

      Шторм

      Охотск

      Кто перепутал названия МРК?    

      #904141
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        20.04.1713:52:47

        Секретарша бумажки на подпись спутала    

        Полный бардак с каронимикой    

        #904148
  • Нет аватара altman66
    20.04.1713:33:09

    Просто замечательная неделя)) еще бы сроки выдерживали и было бы все отлично))

    #904138
  • Нет аватара getrag
    20.04.1713:51:10

    Такими бы темпами рыболовецкие и пассажирские суда строить бы. Пассажирские ваще без дешевых кредитов и крупных заказчиков не идут. Самое большое кол-во внутренних рек и окружающих морей, а не строят(((

    Отредактировано: getrag~13:51 20.04.17
    #904146
    • A_SEVER A_SEVER
      20.04.1713:53:32

      Пассажирские ваще без дешевых кредитов и крупных заказчиков не идут
      Уже пошли: sdelanounas.ru/blogs/91894

      #904149
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      20.04.1714:09:59

      а не строят

      Слушайте, если лень гуглить, то хотя бы почитайте блог «Судостроение» и блог «Подписан договор» этого сайта.

      По рыболовецким:

      На Янтаре уже строиться 3 штуки. На ВСЗ законтрактовано уже штук семь (с ходу точно не помню). Скоро и строиться начнут. ВСЗ жеж еще ледоколы строит. Но есть и не попавшие на этот сайт. Вон вроде как Дальзавод какой-то малый сейнер строит.

      По пассажирским:

      На Лотосе и Красном Сормово уже строится по одному круизнику. Еще один на Красном Сормово можно сказать законтрактован Водоходом (заявку ОСК рассмотрит в мае, но она уже подана). Московское речное пароходство намерено летом заказать второй Лотосу. Так же в стадии рассмотрения строительство трех ПКС180 «Золотое кольцо». Наиболее вероятно, что тоже Лотосу поручат. АСЗ получил контракт на строительство двух паромов для Сахалина. А уж если начать считать прогулочные и так сказать маршрутные, но вообще перечислят запаришься

      Мало что ли? Это типа называется не строят?    

      Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~14:38 20.04.17
      #904152
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