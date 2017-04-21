В Красноярске открылся центр подготовки специалистов для металлургических производств

20 апреля на территории Сибирского федерального университета открыт новый научно-технологический центр по разработке динамической системы управления и контроля качества добычи и переработки минерального сырья.

Особенность R&D-центр в том, что имеющаяся в нем система из пяти лабораторий учитывает все звенья технологического процесса на металлургическом производстве — от геологической и ресурсной до обогатительной и заводской. Данный центр поможет студентам в форме дополнительного образования освоить современные информационные технологии, применяемые на производстве, изучить состав и свойства руд, заниматься горным моделированием и созданием геологических моделей месторождений, оценкой ресурсов.

Инвестиции в проект составили 90 млн. рублей. Проект был целиком профинансирован «Норникелем». Важным событием открытия центра стало подписание соглашения о продолжении финансирования центра-лаборатории. В этом году компании выделит на R&D-центр еще 30 млн. рублей.

В дополнительном соглашении о сотрудничестве в области науки и образования предусматривается подготовка студентов и переподготовка кадров. Преимуществом для студентов, получивших дополнительные знания в стенах центра, станет возможность трудоустройства в крупнейшие металлургические предприятия и прежде всего — в «Норникель».