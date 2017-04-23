LADA Vesta и LADA XRAY получили Гран-при журнала «За рулём»

LADA Vesta и LADA XRAY стали победителями престижной автомобильной премии Гран-при журнала ''За рулем''. Компактный городской кроссовер LADA XRAY стал лучшим в номинации ''Малый класс''. Седан LADA Vesta удостоился специального приза ''Выбор редакции ''За рулем''.

В церемонии награждения, которая состоялась 20 апреля в Москве, приняли участие Исполнительный вице-президент ПАО ''АВТОВАЗ'' по продажам и маркетингу Ян Птачек и Директор по дизайну ПАО ''АВТОВАЗ'' Стив Маттин.

Получая приз, Ян Птачек отметил: ''Vesta и XRAY являются лидерами роста продаж LADA. Интерес к ним очень высок — в том числе, среди читателей журнала ''За рулем''. Мы рады, что Гран-при такого авторитетного издания настолько точно отражает тенденции на рынке, и обещаем радовать поклонников марки новыми моделями LADA''.

Согласно условиям Гран-при ''За рулем'', к участию были допущены автомобили, вышедшие на российский рынок в 2016 году, — 53 новинки в 11 классах. В ходе голосования читатели журнала оценивали автомобили за их техническое совершенство, красоту и практичность. Традиционно среди голосующих проводится розыгрыш трех автомобилей — в 2017 году призами стали LADA Granta в комплектации Drive Active, которую отличают спортивные настройки подвесок, анатомические сиденья, гоночный стиль салона и экстерьера.

Гран-при ''За рулем'' проводится с 1994 года. Автомобили LADA уже становились победителями этой премии — призами Гран-при отмечались LADA Granta (2013) и LADA Kalina (2014).