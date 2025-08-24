АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Vesta из-за блокировки руля

Отзывные компании обычное дело для мирового автопрома, и лишь повышают авторитет производителя, способного признавать свои ошибки.

Если кратко, что произошло: некоторые владельцы Лада Веста столкнулись с проблемой блокировки руля во время поездки. Строго говоря это не неполадка, просто надо читать инструкцию: там сказано, что если вы заглушили мотор, то перед повторным пуском надо подождать 5 секунд, иначе сработает электронная блокировка руля. То есть на скорости руль не блокировался, только при запуске двигателя и это не неисправность.

Теперь подробнее:

Дилеры Lada начали бесплатный ремонт проблемы с блокировкой руля на Lada Vesta.

Волжский автогигант объявил сервисную акцию для своей топовой модели, у которой обнаружена потенциальная проблема в системе блокировки рулевого управления. Владельцам индивидуальные приглашения рассылаться не будут — проверка и исправление выполняются в рамках обычного техобслуживания.

Производитель признал наличие конструктивного недочета у «Весты», отметив при этом, что неисправность проявляется при несоблюдении инструкций пользователя.

В руководстве указано: перед повторным запуском двигателя нужно подождать минимум пять секунд после его выключения. Если этого не сделать, рулевое колесо может остаться заблокированным даже после повторного запуска мотора.

Для устранения проблемы специалисты дилерских центров проведут диагностику и, при необходимости, перепрограммируют электронный модуль, управляющий блокировкой рулевого вала. Этот модуль встроен в систему бесключевого доступа и заменяет классический механический замок зажигания.

Владельцев специально в сервис не приглашают — проверка будет проходить во время плановых визитов для ТО или других работ. Все расходы на ремонт и замену покрывает автопроизводитель.