Решения «Таврида Электрик» рекомендованы энергетиками ОАЭ

Комплектные распределительные устройства Mile 24 кВ прошли предквалификационный отбор в Управлении электроснабжения и водных ресурсов Абу-Даби (ADWEA).

С целью сокращения потерь при передаче электроэнергии, дочерняя компания ADWEA — «Abu Dhabi Distribution Company», начала переходить с рабочего напряжения 11 кВ на 22 кВ, в связи с чем «Таврида Электрик» подала заявку на аттестацию инновационного КРУ Mile 24 кВ.

Данная аттестация необходима для последующего участия в тендерах, проводимых ADWEA. Пройти такой отбор могут только компании, обладающие необходимым опытом выполнения требуемых работ, квалифицированными кадрами, техникой, лицензиями и положительными отзывами.

Учитывая высокое качество поставляемого оборудования и опыт работы на рынке ОАЭ, распределительные устройства КРУ Mile 24 кВ «Таврида Электрик» быстро получили предквалификационную статус, а компания — право участвовать во всех конкурсных процедурах на поставку КРУ 24 кВ в регионе.

КРУ Mile — аналог комплектного распределительного устройства D12, поставляемый на рынки Восточной Европы и стран Ближнего Востока. Напомним, что на сегодняшний день компанией ADWEA аттестованы КРУ Mile 11 кВ, применяемые на подстанциях 33/11 кВ и 110/0,4 кВ, а также реклоузеры для применения на объектах класса напряжения 11 кВ.