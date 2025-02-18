Новости российского нефтесервиса

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В конце января в Ханты-Мансийске состоялось торжественное мероприятие, посвящённое значимому событию — с начала промышленной эксплуатации месторождений Западной Сибири из недр Югры извлекли 13 миллиардов тонн нефти. Это ещё одна эпохальная страница в летописи всей нефтегазовой отрасли России, которую писали несколько поколений геологов, буровиков, нефтяников. Сейчас в Тюменской области, включая Югру и Ямал, добывается 55% нефти и 85% газа страны. В этих показателях — колоссальный труд сотен тысяч не только нефтяников, но и работников смежных сфер. Именно смежные сферы нефтегазовой промышленности во многом и определяют успешное развитие российского ТЭКа, им и посвящена эта публикация.
Бесперебойную работу первопроходцев на Севере всегда обеспечивала Тюмень. Именно здесь были сосредоточены научная база, снабжение, сервис и новейшие разработки. Сегодня эта отрасль экономики имеет универсальное наименование — нефтесервис.
Нефтесервис — специфическая отрасль экономики нефтегазодобывающих регионов. В широком понимании эта сфера включает науку, производство, транспорт, быт и образование. Её влияние колоссально! И вот небольшой пример, в нефтедобывающих компаниях Югры работает около 180 тысяч человек и около 200 тысяч человек — в нефтесервисных.
На предыдущем фото ещё один пример. Многие месторождения разрабатываются уже больше полувека, и всё реже и реже дают нефть сразу же после бурения. В погоне за углеводородами приходится бурить всё глубже и глубже в плотных горных породах, использовать гидроразрывы. Именно поэтому, разработка отечественного флота ГРП и создание технологий по добыче трудноизвлекаемых запасов является одной из главнейших задач российского нефтесервиса.
Сегодня Тюмень главная отраслевая площадка отечественного ТЭКа, здесь ежегодно проводится международный нефтегазовый форум (TNF), а тюменское машиностроение, во многом ориентированное на потребности ТЭКа, делает серьёзные успехи в импортозамещении.
Тюменский филиал СургутНИПИнефть
Как и полвека назад Тюмень по-прежнему является крупнейшим центром нефтегазовой науки и проектирования. Свои научные центры в городе имеют все ключевые нефтегазовые компании России: Роснефть, НОВАТЭК, Газпромнефть.
Тюменский филиал СургутНИПИнефть (фото автора)
Тюменский нефтяной научный центр Роснефти (фото автора)
Несколько тысяч человек создают новые технологии, проектируют объекты, соответствующие самым высоким мировым стандартам.
Собственные научные центры имеют и многие северные города.
Предприятий нефтесервиса в Западной Сибири сотни и ознакомиться со всеми почти невозможно. Здесь я расскажу лишь о самых уникальных из них и о ранее неопубликованных новостях.
Самотлорнефтепромхим — одно из крупнейших нефтесервисных предприятий Югры. Акционерное общество «Самотлорнефтепромхим» расположено в Нижневартовске и специализируется на бурении эксплуатационных скважин с установок эшелонного типа и мобильных буровых установок, зарезке и бурении боковых стволов, текущем и капитальном ремонте скважин, глушении и обработке призабойной зоны пласта.
Предприятие имеет собственную базу, которая включает железнодорожные пути, склады, АБК, нефтебазу и производственные цеха.
Численность сотрудников на предприятии достигает 14 500 человек, филиалы компании расположены в Бузулуке, Северо-Варьёганском месторождении, Нягани, Нефтеюганске, Губкинскомий и Верхнечонском месторождении, а недавно на предприятии открылись трубный цех и цех ремонта насосного оборудования.
Прошлым летом Самотлорнефтепромхим создал новый цех в котором особое место занимает гидравлический испытательный стенд СИ-40 ЯСС. Он предназначен для проведения испытательных работ и сведения к минимуму вероятности остановки бурильной колонны. В процессе испытаний можно определить продолжительность и усилие гидравлической задержки бурильного оборудования при фиксированном сжатии или растяжении, вероятность разблокировки замка.
ООО «ЮграПромТехСервис» ведёт свою деятельность в Нефтеюганске с 2008 года и специализируется не только на капитальном и текущем ремонте бурового оборудования любой сложности, но и обладает собственным производством, например, шнековых конвейеров КШ 9-16. В рамках соглашения об инвестиционном сотрудничестве с администрацией города, построен собственный производственный цех по ремонту бурового и противовыбросового оборудования, изготовлению и ремонту металлоконструкций.
На первом этаже здания расположены производственные цеха, складские помещения, разгрузочные, помещения электрощитовой и технические помещения. На втором этаже — обеденный зал, кухня, техпомещения. На третьих-пятых этажах расположены офисные помещения, кабинеты и техпомещения. В общей сложности город получил порядка 250 новых рабочих мест.
В 1993 году на базе Варьёганской ЦБПО ЭПУ в городе Радужный было основано ОАО «БЭПУС» (база электропогружных установок) которое занималось сперва лишь ремонтом погружного оборудования. В 1994 году из кабельного участка базы организовали ООО «ТАНДЕМ» по ремонту кабельной продукции. В 1999 году радужнинское ТОО «Алмаз» переименовалось в ООО «Алмаз», а в декабре 2005 года все три направления объединились и с 2021 года стали именоваться ООО «АЛМАЗ-Нефтесервис».
Сборочный цех завода "Алмаз" в Радужном
Начав с ремонта и обслуживания оборудования на предприятии всего за первые 10 лет существования стали серийно производить уникальную продукцию собсвенной разработки: ПЭД, УЭЦН (установки электроцентробежных насосов), газосепараторы, кабельную продукцию и др.
Теперь небольшой югорский город известен на весь мир, его продукция экспонируется на выставках в Абу-Даби, поставляется в Алжир, Египет, Эквадор и другие страны. И это неудивительно, производство способно покрыть 20% российской и 12% мировой потребности в УЦЭН.
Сегодня югорский ООО «АЛМАЗ-Нефтесервис» является одним из ведущих производителей полнокомплектных установок электроцентробежных насосов для добычи нефти и нефтепогружного кабеля с локализацией выпуска комплектующих внутри завода на уровне 95%.
Производителей такой продукции в мире можно пересчитать по пальцам, и ООО «АЛМАЗ-Нефтесервис» среди них!
В 2024 году на Ямале завершилась разработка мастер-планов опорных городов Арктической зоны. Согласно планам, Новый Уренгой станет центром технологического газа, агломерация Салехард — Лабытнанги превратится в центр туризма и логистики. Концепция мастер-плана Ноябрьска основана на развитии города как центра импортозамещения и новых технологий в добыче трудноизвлекаемых запасов нефти на месторождениях Надым-Пур-Тазовского междуречья. На сегодняшний день в муниципалитете работают три десятка предприятий и 15000 человек, которые заняли нишу по производству комплектующих для нефтесервисного оборудования.
Ямал известен на весь мир как газовая кладовая. При этом запасы нефти и газового конденсата здесь тоже значительные. Разведка новых месторождений — это очередной мощный виток в развитии нефтегазовой отрасли. В потенциале — это новые рабочие места, усиление экономики региона и энергетической мощи России, и Ноябрьску в этом отведена значительная роль, его миссия «Добываем нефть — согреваем сердца»
Почти треть нефтесервисных компаний России имеют свои филиалы в Ноябрьске. В городе базируются и производственные мощности ООО «Технологии строительства скважин». Компания активно развивается и наращивает инвестиции, а это в свою очередь положительно сказывается на экономике города. Обособленное подразделение компании «ТСС» занимается производством и обслуживанием систем закачивания для нефтяных и газовых скважин. Сейчас компания построила специализированный цех для обслуживания и ремонта скважинного оборудования, необходимого для многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП), строительства скважин с другими типами закачивания. Инвестиции в проект составили порядка 150 миллионов рублей. Увеличилось количество рабочих мест, налогов и это всё позитивно влияет на городскую экономику.
Один из важнейших экономических проектов, которые Ноябрьску удалось защитить, — создание промышленного парка. Он включает строительство новых площадей, куда зайдут производства, которые сейчас не знают, где разместиться. На промзоне сильно изношена инфраструктура и недвижимость, иногда её проще снести и построить новую. Таким объектом и станет промышленный парк. При поддержке государства, региона и муниципалитета инвестор возведёт его и будет сдавать площади в аренду различным промышленным предприятиям: нефтесервису, компаниям по производству стройматериалов
Нефтесервис один из столпов экономического развития города, как опорного в Российской Арктике и все компании имеют инвестиционные проекты развития.
Новый цех «ВТ ОИЛ ТУЛС» в Ноябрьске
Одним из таких примеров служит ноябрьская компания Nomatek. В собственности Компании находится производственная база общей площадью 14 000 кв.м.в промышленной зоне города. В 2019 году состоялся запуск второго производственного цеха.
На сегодня общая площадь двух производственных цехов более 3000 кв.м. Цеха оснащены современными полуавтоматическими токарными станками и токарными станками с ЧПУ (CNC и DSG), большим шлифовальным станком, гидравлическими ключами для ремонта и обслуживания ВЗД, ясов, сварочными постами и другим необходимым оборудованием и ресурсами.
Добытую нефть следует транспортировать на нефтеперерабатывающие предприятия страны и эту задачу успешно решает компания Транснефть-Сибирь, одна из крупнейших в России.
Головной офис компании расположен в Тюмени, а началось всё 61 год назад, в Урае. Сегодня здесь установлен памятный знак в честь строителей первого нефтепровода Западной Сибири — «Шаим-Тюмень».
Предприятие является градообразующим для десятков трассовых посёлков Ямала, Югры, Тюменской, Томской, Курганской и Свердловской областей, где расположены ЛПДС.
Управления магистральных нефтепроводов расположены в крупнейших городах региона.
АО «Транснефть — Сибирь» в 2024 году в рамках реализации программ техперевооружения и реконструкции, капитального и текущего ремонта завершило строительно-монтажные работы и ввело в эксплуатацию 353 объекта производственного и социального назначения.
С целью повышения надёжности системы магистральных трубопроводов в минувшем году заменены и введены в эксплуатацию 25 участков линейной части магистральных трубопроводов общей протяженностью 59,8 км, в том числе в местах пересечения с водными преградами выполнена замена 9,6 км трубы и главнейший из этого списка — подводный переход через Обь протяжённостью 2,7 км.
Построены и введены по одному резервуару для нефти на ЛПДС «Торгили», НПС «Александровская» взамен выведенных из эксплуатации, проведена реконструкция 8 резервуаров. На ЛПДС «Сосьва», ЛПДС «Муген», ЛПДС им. В.Н. Чепурского введена в эксплуатацию новая автоматизированная система управления технологическим процессом, что повысило уровень контроля, управления и защиты оборудования. В целях повышения уровня противопожарной защиты инфраструктурных объектов построено и запущено в работу пожарное депо на 4 выезда на НПС «Холмогоры» вблизи Ноябрьска.
Для обеспечения безопасных и комфортных условий труда и отдыха сотрудников велось строительство и ремонт административных и временных жилых комплексов, столовых, бытовых помещений. В том числе, началось строительство временного жилого комплекса со столовой на НПС «Сатарино» Нефтеюганского УМН. В 2024 году завершена реконструкция первого корпуса корпоративного санатория-профилактория «Хвойный» с лечебным блоком, который оснащен новым современным оборудованием. Реконструкция здравницы позволила обеспечить более комфортный уровень размещения гостей в спальном корпусе, обновить медицинскую базу, расширить спектр оказываемых оздоровительных процедур и досуговых мероприятий.
Проведение работ, предусмотренных программами технического перевооружения и реконструкции, капитального и текущего ремонта АО «Транснефть — Сибирь», позволяет поддерживать безаварийную эксплуатацию производственных объектов, задействованных в транспортировке нефти, а также обеспечивать промышленную и экологическую безопасность.
Химико-аналитическая лаборатория ЛПДС "Демьянское"
А недавно АО «Транснефть — Сибирь» завершило строительство и ввело в эксплуатацию новое здание испытательной лаборатории нефти на ЛПДС «Демьянское».
В испытательной лаборатории проводится оперативный контроль качества нефти, транспортируемой по системе магистральных нефтепроводов. Новая лаборатория оснащена не только помещениями для обеспечения основной деятельности, хранения необходимых реактивов и материально-технических ценностей, но и бытовыми помещениями для комфортной работы персонала.
В Тюмени Транснефть обладает собственным крупным производством — ремонтно-механическим заводом, который в 2024 году изготовил более 33 тыс. единиц продукции на общую сумму 4,6 млрд рублей, что в сравнении с предыдущим годом на 600 млн рублей больше.
Тюменский РМЗ Транснефть-Сибири
В рамках расширения номенклатуры продукции завода освоены новые виды сварных корпусов для электродвигателей магистральных насосных агрегатов, а также литейное производство корпусных деталей для тяговых двигателей скоростного электропоезда «Ласточка» ТАД-330 и грузового электровоза 3ЭС8 «Малахит» АТД1000, в том числе с применением аддитивных технологий (печать литейных стержней на 3D принтере). Освоена сборка-сварка корпуса насоса для гидравлического разрыва пласта. Внедрена в производство технология термической обработки заготовок валов для магистральных насосных агрегатов из коррозионностойкой стали. В процессе выпуска торцевых уплотнений к насосам COBRA, изготавливаемых в рамках мероприятий по импортозамещению, освоена технология сварки трудносвариваемой стали.
В рамках опытно-конструкторских работ заводом успешно проведены приемочные испытания гидродинамических самоустанавливающихся подшипников магистральных насосов, а также приёмочные испытания двойных торцовых уплотнений насосов с системой обеспечения затворной жидкости. Тюменский РМЗ в 2024 году получил лицензию на право конструирования оборудования для объектов атомной энергетики.
Тюменский РМЗ ведёт непрерывную работу по расширению станочного парка. Так, в прошлом году введён в эксплуатацию пятиосевой обрабатывающий центр с ЧПУ, вакуумная печь для спекания релитовых пар трения. Обновлены сверлильные станки на магнитном основании и кромкофрезерные машинки. Приобретены три токарных станка с ЧПУ.
Свою транспортную инфраструктуру имеют и другие предприятия, например, Сибур.
А «Газпром трансгаз Югорск» с головным офисом в ХМАО и вовсе создал здесь своеобразную столицу Трансгаза где трудится 25000 человек.
Головной офис "Газпром трансгаз Югорск"
В XXI веке уже не требуется добывать нефть любой ценой, совершать подвиги отодвигая бытовые условия на второй план.
Вахтовый буровой городок Вынгапуровского месторождения
Одна из ведущих буровых компаний, базирующихся в Ноябрьске — НафтаГаз — построила новый жилой комплекс на 601 кустовой площадке Вынгапуровского месторождения. Здесь по новым современным стандартам, предъявляемым к бытовым условиям, будут проживать рабочие и инженерно-технический персонал «НафтаГаза»,
Работа на производственном объекте требует высокой концентрации и ответственности, поэтому создание безопасных условий труда и необходимых современных условий для отдыха и восстановления сил играет важную роль в жизни вахтовиков. Нефтяникам, проживающим в таком комплексе, не нужно выходить на улицу, чтобы попасть из своих комнат в любую из частей комплекса. Это уже второй подобный комплекс, который установлен на площадках нефтесервисной компании. Первый пилотный ВЖК был введен в эксплуатацию совместно с «Газпромнефть-Хантос» прошлым летом на КП-85 Южно-Приобского месторождения.
«НафтаГаз» входит в пятёрку крупнейших независимых буровых предприятий России, осуществляет свою деятельность на объектах крупнейших нефтяных и газовых компаний, демонстрирует устойчивый рост производственных и финансовых показателей год от года. Численность сотрудников превышает 2,5 тысяч человек. Основная производственная база расположена в г. Ноябрьске, тут же действует собственный лицензированный учебный центр «Нафтагаз-Развитие».
Нефтесервис в Прибайкалье пока только зарождается, но современное освоение месторождений сразу начинается со строительства комфортабельных вахтовых посёлков, о таком первопроходцы Ямала и Югры могли только мечтать.
Недавно Верхнечонскнефтегаз открыл двери нового общежития на 100 мест на Северо-Даниловском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области. Трёхэтажное здание не только предоставляет уютный отдых, но и оборудовано всем необходимым: прачечной с современными стирально-сушильными машинами, гладильной комнатой, комнатой для хранения средств индивидуальной защиты. На Верхнечонском месторождении уже построено семь таких общежитий на 900 мест, а вахтовый посёлок радует своих жителей полноценной инфраструктурой, включая здравпункты с медицинским оборудованием, спортивные и оздоровительные комплексы.
Ямал активно включился в работу по подготовке кадров для нефтегазовой промышленности. Совместно с компаниями ТЭК открываются профильные классы в школах, укрепляется учебная база в профессиональных образовательных учреждениях.
5 сентября 2024 г. в Новом Уренгое открыт новый учебный полигон нефтегазовых компетенций ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».
Учебный полигон построен для обучения студентов техникума рабочим профессиям, а также для подготовки рабочих и специалистов дочерних предприятий ПАО «Газпром» по дополнительным профессиональным программам, в том числе в сфере производственной безопасности.
Учебный полигон занимает территорию 1,5 га и находится в шаговой доступности от основного здания техникума. Аудитории учебного корпуса полигона оснащены всем необходимым для приобретения теоретических знаний и практических навыков.
Полигон оснащён специализированным оборудованием, аналогичным тому, что применяется на объектах добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья, размещённым в учебном корпусе и на открытой площадке. Тут одновременно могут обучаться по различным образовательным программам 120 человек.
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