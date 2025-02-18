Новости российского нефтесервиса

В конце января в Ханты-Мансийске состоялось торжественное мероприятие, посвящённое значимому событию — с начала промышленной эксплуатации месторождений Западной Сибири из недр Югры извлекли 13 миллиардов тонн нефти. Это ещё одна эпохальная страница в летописи всей нефтегазовой отрасли России, которую писали несколько поколений геологов, буровиков, нефтяников. Сейчас в Тюменской области, включая Югру и Ямал, добывается 55% нефти и 85% газа страны. В этих показателях — колоссальный труд сотен тысяч не только нефтяников, но и работников смежных сфер. Именно смежные сферы нефтегазовой промышленности во многом и определяют успешное развитие российского ТЭКа, им и посвящена эта публикация.

Бесперебойную работу первопроходцев на Севере всегда обеспечивала Тюмень. Именно здесь были сосредоточены научная база, снабжение, сервис и новейшие разработки. Сегодня эта отрасль экономики имеет универсальное наименование — нефтесервис.

Нефтесервис — специфическая отрасль экономики нефтегазодобывающих регионов. В широком понимании эта сфера включает науку, производство, транспорт, быт и образование. Её влияние колоссально! И вот небольшой пример, в нефтедобывающих компаниях Югры работает около 180 тысяч человек и около 200 тысяч человек — в нефтесервисных.

На предыдущем фото ещё один пример. Многие месторождения разрабатываются уже больше полувека, и всё реже и реже дают нефть сразу же после бурения. В погоне за углеводородами приходится бурить всё глубже и глубже в плотных горных породах, использовать гидроразрывы. Именно поэтому, разработка отечественного флота ГРП и создание технологий по добыче трудноизвлекаемых запасов является одной из главнейших задач российского нефтесервиса.

Сегодня Тюмень главная отраслевая площадка отечественного ТЭКа, здесь ежегодно проводится международный нефтегазовый форум (TNF) , а тюменское машиностроение, во многом ориентированное на потребности ТЭКа, делает серьёзные успехи в импортозамещении .

Тюменский филиал СургутНИПИнефть

Как и полвека назад Тюмень по-прежнему является крупнейшим центром нефтегазовой науки и проектирования. Свои научные центры в городе имеют все ключевые нефтегазовые компании России: Роснефть, НОВАТЭК , Газпромнефть .

Тюменский филиал СургутНИПИнефть (фото автора)

Тюменский нефтяной научный центр Роснефти (фото автора)

Несколько тысяч человек создают новые технологии, проектируют объекты, соответствующие самым высоким мировым стандартам.

ПАО "Гипротюменнефтегаз"

Собственные научные центры имеют и многие северные города.

НИИ Газпромнефти в Ноябрьске

Предприятий нефтесервиса в Западной Сибири сотни и ознакомиться со всеми почти невозможно. Здесь я расскажу лишь о самых уникальных из них и о ранее неопубликованных новостях.

Самотлорнефтепромхим — одно из крупнейших нефтесервисных предприятий Югры. Акционерное общество «Самотлорнефтепромхим» расположено в Нижневартовске и специализируется на бурении эксплуатационных скважин с установок эшелонного типа и мобильных буровых установок, зарезке и бурении боковых стволов, текущем и капитальном ремонте скважин, глушении и обработке призабойной зоны пласта.

Предприятие имеет собственную базу, которая включает железнодорожные пути, склады, АБК, нефтебазу и производственные цеха.

Численность сотрудников на предприятии достигает 14 500 человек, филиалы компании расположены в Бузулуке, Северо-Варьёганском месторождении, Нягани, Нефтеюганске, Губкинскомий и Верхнечонском месторождении, а недавно на предприятии открылись трубный цех и цех ремонта насосного оборудования.

Прошлым летом Самотлорнефтепромхим создал новый цех в котором особое место занимает гидравлический испытательный стенд СИ-40 ЯСС. Он предназначен для проведения испытательных работ и сведения к минимуму вероятности остановки бурильной колонны. В процессе испытаний можно определить продолжительность и усилие гидравлической задержки бурильного оборудования при фиксированном сжатии или растяжении, вероятность разблокировки замка.

Новый испытательный стенд

ООО «ЮграПромТехСервис» ведёт свою деятельность в Нефтеюганске с 2008 года и специализируется не только на капитальном и текущем ремонте бурового оборудования любой сложности, но и обладает собственным производством, например, шнековых конвейеров КШ 9-16. В рамках соглашения об инвестиционном сотрудничестве с администрацией города, построен собственный производственный цех по ремонту бурового и противовыбросового оборудования, изготовлению и ремонту металлоконструкций.

Новый цех "ЮграПромТехСервис"

На первом этаже здания расположены производственные цеха, складские помещения, разгрузочные, помещения электрощитовой и технические помещения. На втором этаже — обеденный зал, кухня, техпомещения. На третьих-пятых этажах расположены офисные помещения, кабинеты и техпомещения. В общей сложности город получил порядка 250 новых рабочих мест.

В 1993 году на базе Варьёганской ЦБПО ЭПУ в городе Радужный было основано ОАО «БЭПУС» (база электропогружных установок) которое занималось сперва лишь ремонтом погружного оборудования. В 1994 году из кабельного участка базы организовали ООО «ТАНДЕМ» по ремонту кабельной продукции. В 1999 году радужнинское ТОО «Алмаз» переименовалось в ООО «Алмаз», а в декабре 2005 года все три направления объединились и с 2021 года стали именоваться ООО «АЛМАЗ-Нефтесервис».

Сборочный цех завода "Алмаз" в Радужном

Начав с ремонта и обслуживания оборудования на предприятии всего за первые 10 лет существования стали серийно производить уникальную продукцию собсвенной разработки: ПЭД, УЭЦН (установки электроцентробежных насосов), газосепараторы, кабельную продукцию и др.

Теперь небольшой югорский город известен на весь мир, его продукция экспонируется на выставках в Абу-Даби, поставляется в Алжир, Египет, Эквадор и другие страны. И это неудивительно, производство способно покрыть 20% российской и 12% мировой потребности в УЦЭН.

Сегодня югорский ООО «АЛМАЗ-Нефтесервис» является одним из ведущих производителей полнокомплектных установок электроцентробежных насосов для добычи нефти и нефтепогружного кабеля с локализацией выпуска комплектующих внутри завода на уровне 95%.

Производителей такой продукции в мире можно пересчитать по пальцам, и ООО «АЛМАЗ-Нефтесервис» среди них!

В 2024 году на Ямале завершилась разработка мастер-планов опорных городов Арктической зоны. Согласно планам, Новый Уренгой станет центром технологического газа, агломерация Салехард — Лабытнанги превратится в центр туризма и логистики. Концепция мастер-плана Ноябрьска основана на развитии города как центра импортозамещения и новых технологий в добыче трудноизвлекаемых запасов нефти на месторождениях Надым-Пур-Тазовского междуречья. На сегодняшний день в муниципалитете работают три десятка предприятий и 15000 человек, которые заняли нишу по производству комплектующих для нефтесервисного оборудования.

Ямал известен на весь мир как газовая кладовая. При этом запасы нефти и газового конденсата здесь тоже значительные. Разведка новых месторождений — это очередной мощный виток в развитии нефтегазовой отрасли. В потенциале — это новые рабочие места, усиление экономики региона и энергетической мощи России, и Ноябрьску в этом отведена значительная роль, его миссия «Добываем нефть — согреваем сердца»

Почти треть нефтесервисных компаний России имеют свои филиалы в Ноябрьске. В городе базируются и производственные мощности ООО «Технологии строительства скважин». Компания активно развивается и наращивает инвестиции, а это в свою очередь положительно сказывается на экономике города. Обособленное подразделение компании «ТСС» занимается производством и обслуживанием систем закачивания для нефтяных и газовых скважин. Сейчас компания построила специализированный цех для обслуживания и ремонта скважинного оборудования, необходимого для многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП), строительства скважин с другими типами закачивания. Инвестиции в проект составили порядка 150 миллионов рублей. Увеличилось количество рабочих мест, налогов и это всё позитивно влияет на городскую экономику.

Новый цех "ТСС" в Ноябрьске

Один из важнейших экономических проектов, которые Ноябрьску удалось защитить, — создание промышленного парка. Он включает строительство новых площадей, куда зайдут производства, которые сейчас не знают, где разместиться. На промзоне сильно изношена инфраструктура и недвижимость, иногда её проще снести и построить новую. Таким объектом и станет промышленный парк. При поддержке государства, региона и муниципалитета инвестор возведёт его и будет сдавать площади в аренду различным промышленным предприятиям: нефтесервису, компаниям по производству стройматериалов и т. д. Эксперты детально изучили этот рынок и поняли, что запрос на такой парк очень серьёзный: промышленники готовы заходить сюда и расширять мощности. Инвестор тоже уже нашёлся.

Нефтесервис один из столпов экономического развития города, как опорного в Российской Арктике и все компании имеют инвестиционные проекты развития .

Новый цех «ВТ ОИЛ ТУЛС» в Ноябрьске

Одним из таких примеров служит ноябрьская компания Nomatek. В собственности Компании находится производственная база общей площадью 14 000 кв.м.в промышленной зоне города. В 2019 году состоялся запуск второго производственного цеха.

Новый цех Nomatek в Ноябрьске

На сегодня общая площадь двух производственных цехов более 3000 кв.м. Цеха оснащены современными полуавтоматическими токарными станками и токарными станками с ЧПУ (CNC и DSG), большим шлифовальным станком, гидравлическими ключами для ремонта и обслуживания ВЗД, ясов, сварочными постами и другим необходимым оборудованием и ресурсами.

Добытую нефть следует транспортировать на нефтеперерабатывающие предприятия страны и эту задачу успешно решает компания Транснефть-Сибирь, одна из крупнейших в России.

Головной офис компании расположен в Тюмени, а началось всё 61 год назад, в Урае. Сегодня здесь установлен памятный знак в честь строителей первого нефтепровода Западной Сибири — «Шаим-Тюмень».

Предприятие является градообразующим для десятков трассовых посёлков Ямала, Югры, Тюменской, Томской, Курганской и Свердловской областей, где расположены ЛПДС.

Управления магистральных нефтепроводов расположены в крупнейших городах региона.

Ноябрьское УМН

АО «Транснефть — Сибирь» в 2024 году в рамках реализации программ техперевооружения и реконструкции, капитального и текущего ремонта завершило строительно-монтажные работы и ввело в эксплуатацию 353 объекта производственного и социального назначения.

ЛПДС "Конда"

С целью повышения надёжности системы магистральных трубопроводов в минувшем году заменены и введены в эксплуатацию 25 участков линейной части магистральных трубопроводов общей протяженностью 59,8 км, в том числе в местах пересечения с водными преградами выполнена замена 9,6 км трубы и главнейший из этого списка — подводный переход через Обь протяжённостью 2,7 км.

Построены и введены по одному резервуару для нефти на ЛПДС «Торгили», НПС «Александровская» взамен выведенных из эксплуатации, проведена реконструкция 8 резервуаров. На ЛПДС «Сосьва», ЛПДС «Муген», ЛПДС им. В.Н. Чепурского введена в эксплуатацию новая автоматизированная система управления технологическим процессом, что повысило уровень контроля, управления и защиты оборудования. В целях повышения уровня противопожарной защиты инфраструктурных объектов построено и запущено в работу пожарное депо на 4 выезда на НПС «Холмогоры» вблизи Ноябрьска.

Для обеспечения безопасных и комфортных условий труда и отдыха сотрудников велось строительство и ремонт административных и временных жилых комплексов, столовых, бытовых помещений. В том числе, началось строительство временного жилого комплекса со столовой на НПС «Сатарино» Нефтеюганского УМН. В 2024 году завершена реконструкция первого корпуса корпоративного санатория-профилактория «Хвойный» с лечебным блоком, который оснащен новым современным оборудованием. Реконструкция здравницы позволила обеспечить более комфортный уровень размещения гостей в спальном корпусе, обновить медицинскую базу, расширить спектр оказываемых оздоровительных процедур и досуговых мероприятий.

Проведение работ, предусмотренных программами технического перевооружения и реконструкции, капитального и текущего ремонта АО «Транснефть — Сибирь», позволяет поддерживать безаварийную эксплуатацию производственных объектов, задействованных в транспортировке нефти, а также обеспечивать промышленную и экологическую безопасность.

Химико-аналитическая лаборатория ЛПДС "Демьянское"

А недавно АО «Транснефть — Сибирь» завершило строительство и ввело в эксплуатацию новое здание испытательной лаборатории нефти на ЛПДС «Демьянское».

В испытательной лаборатории проводится оперативный контроль качества нефти, транспортируемой по системе магистральных нефтепроводов. Новая лаборатория оснащена не только помещениями для обеспечения основной деятельности, хранения необходимых реактивов и материально-технических ценностей, но и бытовыми помещениями для комфортной работы персонала.

В Тюмени Транснефть обладает собственным крупным производством — ремонтно-механическим заводом, который в 2024 году изготовил более 33 тыс. единиц продукции на общую сумму 4,6 млрд рублей, что в сравнении с предыдущим годом на 600 млн рублей больше.

Тюменский РМЗ Транснефть-Сибири

В рамках расширения номенклатуры продукции завода освоены новые виды сварных корпусов для электродвигателей магистральных насосных агрегатов, а также литейное производство корпусных деталей для тяговых двигателей скоростного электропоезда «Ласточка» ТАД-330 и грузового электровоза 3ЭС8 «Малахит» АТД1000, в том числе с применением аддитивных технологий (печать литейных стержней на 3D принтере). Освоена сборка-сварка корпуса насоса для гидравлического разрыва пласта. Внедрена в производство технология термической обработки заготовок валов для магистральных насосных агрегатов из коррозионностойкой стали. В процессе выпуска торцевых уплотнений к насосам COBRA, изготавливаемых в рамках мероприятий по импортозамещению, освоена технология сварки трудносвариваемой стали.

В рамках опытно-конструкторских работ заводом успешно проведены приемочные испытания гидродинамических самоустанавливающихся подшипников магистральных насосов, а также приёмочные испытания двойных торцовых уплотнений насосов с системой обеспечения затворной жидкости. Тюменский РМЗ в 2024 году получил лицензию на право конструирования оборудования для объектов атомной энергетики.

Тюменский РМЗ ведёт непрерывную работу по расширению станочного парка. Так, в прошлом году введён в эксплуатацию пятиосевой обрабатывающий центр с ЧПУ, вакуумная печь для спекания релитовых пар трения. Обновлены сверлильные станки на магнитном основании и кромкофрезерные машинки. Приобретены три токарных станка с ЧПУ.

Свою транспортную инфраструктуру имеют и другие предприятия, например, Сибур.

А «Газпром трансгаз Югорск» с головным офисом в ХМАО и вовсе создал здесь своеобразную столицу Трансгаза где трудится 25000 человек.

Головной офис "Газпром трансгаз Югорск"

В XXI веке уже не требуется добывать нефть любой ценой, совершать подвиги отодвигая бытовые условия на второй план.

Вахтовый буровой городок Вынгапуровского месторождения

Одна из ведущих буровых компаний, базирующихся в Ноябрьске — НафтаГаз — построила новый жилой комплекс на 601 кустовой площадке Вынгапуровского месторождения. Здесь по новым современным стандартам, предъявляемым к бытовым условиям, будут проживать рабочие и инженерно-технический персонал «НафтаГаза», в т. ч. и жители Ноябрьска.

Работа на производственном объекте требует высокой концентрации и ответственности, поэтому создание безопасных условий труда и необходимых современных условий для отдыха и восстановления сил играет важную роль в жизни вахтовиков. Нефтяникам, проживающим в таком комплексе, не нужно выходить на улицу, чтобы попасть из своих комнат в любую из частей комплекса. Это уже второй подобный комплекс, который установлен на площадках нефтесервисной компании. Первый пилотный ВЖК был введен в эксплуатацию совместно с «Газпромнефть-Хантос» прошлым летом на КП-85 Южно-Приобского месторождения.

«НафтаГаз» входит в пятёрку крупнейших независимых буровых предприятий России, осуществляет свою деятельность на объектах крупнейших нефтяных и газовых компаний, демонстрирует устойчивый рост производственных и финансовых показателей год от года. Численность сотрудников превышает 2,5 тысяч человек. Основная производственная база расположена в г. Ноябрьске, тут же действует собственный лицензированный учебный центр «Нафтагаз-Развитие».

Нефтесервис в Прибайкалье пока только зарождается, но современное освоение месторождений сразу начинается со строительства комфортабельных вахтовых посёлков, о таком первопроходцы Ямала и Югры могли только мечтать.

Недавно Верхнечонскнефтегаз открыл двери нового общежития на 100 мест на Северо-Даниловском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области. Трёхэтажное здание не только предоставляет уютный отдых, но и оборудовано всем необходимым: прачечной с современными стирально-сушильными машинами, гладильной комнатой, комнатой для хранения средств индивидуальной защиты. На Верхнечонском месторождении уже построено семь таких общежитий на 900 мест, а вахтовый посёлок радует своих жителей полноценной инфраструктурой, включая здравпункты с медицинским оборудованием, спортивные и оздоровительные комплексы.

Ямал активно включился в работу по подготовке кадров для нефтегазовой промышленности. Совместно с компаниями ТЭК открываются профильные классы в школах, укрепляется учебная база в профессиональных образовательных учреждениях.

5 сентября 2024 г. в Новом Уренгое открыт новый учебный полигон нефтегазовых компетенций ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».

Учебный полигон построен для обучения студентов техникума рабочим профессиям, а также для подготовки рабочих и специалистов дочерних предприятий ПАО «Газпром» по дополнительным профессиональным программам, в том числе в сфере производственной безопасности.

Учебный полигон занимает территорию 1,5 га и находится в шаговой доступности от основного здания техникума. Аудитории учебного корпуса полигона оснащены всем необходимым для приобретения теоретических знаний и практических навыков.

Полигон оснащён специализированным оборудованием, аналогичным тому, что применяется на объектах добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья, размещённым в учебном корпусе и на открытой площадке. Тут одновременно могут обучаться по различным образовательным программам 120 человек.

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