LADA Granta заняла второе место в рейтинге журнала РБК «Продуктов для людей» как лучший российский автомобиль.

Издание составило список технологичных продуктов, сервисов и услуг, созданных российскими компаниями или предпринимателями. При этом было обязательное условие — все продукты из списка предназначены для обычных людей, таким образом, не учитывалась продукция оборонно-космического комплекса и тяжелой промышленности.

LADA Granta — единственный автомобиль среди 30 участников рейтинга. Журналисты РБК так описывают эту модель: «Очередной бюджетный автомобиль АВТОВАЗа, который был запущен в серийное производство в 2011 году и заменил последнюю советскую „классику“ завода — „семерку“, а также модели Samara и Kalina. Сочетание низкой цены и неплохих технических характеристик сделало новую машину настоящим хитом: в 2013, 2014 и 2015 годах LADA Granta становилась самым продаваемым автомобилем России. Всего продано 520 тысяч автомобилей».

Авторы ренкинга отмечают, что для расчета итогового балла использовались три показателя: скорость набора аудитории, среднемесячная выручка и число патентов и сертификатов, полученных на продукт, включая товарные знаки.