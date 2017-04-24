«Эльбрус» защитит электростанции от кибератак

Объединенный холдинг «Росэлектроника» участвует в разработке защищенной микропроцессорной системы релейной защиты и автоматики (РЗА) для российских электроподстанций. Основой системы стали отечественные вычислительные комплексы на базе микропроцессора «Эльбрус».Система предназначена для установки на реконструируемых и новых подстанциях, обладает высоким уровнем отказоустойчивости, гарантирует отсутствие «закладок» и защиту от несанкционированного вмешательства в работу энергообъектов. В составе «Росэлектроники» проект ведет Институт электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И.С.Брука — разработчик линейки микропроцессоров «Эльбрус» и средств вычислительной техники на их базе.В рамках программы импортозамещения сегодня холдинг решает задачу киберзащиты критически важных инфраструктур, отвечающих за жизнеобеспечение населенных пунктов и государства в целом."Не секрет, что многие зарубежные образцы вычислительной техники содержат скрытые каналы, позволяющие негласно снимать информацию, удаленно влиять на работоспособность систем, выводить их из строя и даже создавать аварийные ситуации. В противовес им создана система, где электронные компоненты, конструкция, программное обеспечение — все российское. Это гарантирует высокий уровень кибербезопасности программно-аппаратных средств и позволяет использовать такую технику для решения особо ответственных задач"Созданная защищенная система интегрируется в автоматизированные системы управления технологическими процессами электроподстанций единой национальной электрической сети. Она позволяет выполнять задачи защиты и автоматики в соответствии со стандартом МЭК 61850, снабжена функцией самодиагностики и может работать без вмешательства человека на протяжении всего срока эксплуатации.