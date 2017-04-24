В Екатеринбурге запущено производство спортивной одежды

Уральский дизайнер Дмитрий Шишкин открыл в Екатеринбурге швейную фабрику по производству спортивной одежды. Первая очередь предприятия, площадью 1000 м2 начала работу в марте 2017 года, на ней трудятся около 100 человек. Инвестиции в открытие фабрики оцениваются в более чем 100 млн. рублей.

На данном этапе объем производства составит до 10 тыс. единиц изделий в месяц, однако после запуска второй очереди, запланированного на август текущего года, фабрика сможет выпускать втрое больше продукции. Основным направлением работы предприятия станет разработка и выпуск промышленных линеек одежды и аксессуаров в спортивном и повседневном стиле для крупных корпоративных заказчиков. Параллельно будет запущена линия готовой одежды под собственным брендом.

«Всего планируется построить три очереди, производство разместится на площади 2 тыс. кв. метров. Первая очередь уже работает, запуск последней состоится летом 2017 года. Общая стоимость строительства оценивается в сумму порядка 150 млн. рублей. Срок окупаемости проекта — около 2 лет. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех трех очередей мы сможем производить 50 тыс. единиц изделий в месяц. Сейчас заключено 15 контрактов на пошив одежды, производство загружено до конца лета», — отметил Д. Шишкин.

Как сообщает пресс-служба компании, дизайнер Дмитрий Шишкин уже несколько лет работает на постоянной основе с такими крупными компаниями как «Роснефть», «Газпром», «Лукойл» РМК, РЖД и др. «Экономическая ситуация последних лет сама подтолкнула нас к созданию швейного холдинга на территории нашей страны, — рассказывает Дмитрий Шишкин. — Рост курса валют, ужесточение таможенной политики и санкции негативным образом отражаются на ценовой политике конкурентов, осуществляющих импорт швейной продукции в нашу страну. Данное обстоятельство даёт нам конкурентное преимущество перед остальными крупными игроками на рынке, которые в абсолютном большинстве имеют производственные мощности за пределами России».

Отличительной чертой фабрики стало внедрение автоматизированных систем на всех этапах производства: лицензионное программное обеспечение, микропроцессорная и компьютерная техника, а также системы проектирования и управления процессами швейного производства. В автоматическом режиме, с использованием роботизированных комплексов, выполняется до 30% всех операций, что позволяет увеличить производительность труда, повысить качество и разнообразие выпускаемой продукции, а также снизить затраты.

Открытие предприятия стало одним из этапов реализации плана развития модного дома Shishkin. Ранее сообщалось, что до 2018 года на Урале должны заработать три специализированных швейных фабрики, каждая из которых будет ориентирована на производство продукции различных категорий. Так, в 2015 году Дмитрием Шишкиным была запущена первая в России «Портновская Мануфактура» по производству элитной мужской одежды на заказ, основанная на ручном труде портных. Открытие производства спортивной одежды планировалось на 2016 год, но задержалось из-за поиска финансовых ресурсов и решения административных вопросов.