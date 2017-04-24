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Производство

«Проектэлектротехника» наладила производство нового типа преобразовательных трансформаторов

«Проектэлектротехника» разработала и запустила в производство новый вид продукции — преобразовательный трансформатор ТЛСПСУ 2000/6/0,979 У/Уn-Уn-0-6.

Данный трансформатор уникален по своей конструкции, и применяется для шестипультных схем выпрямления с уравнительным реактором. Служит для питания контактных сетей городского электрического транспорта.На сегодняшний день трансформатор ТЛСПСУ 2000/6/0,979 У/Уn-Уn-0-6 успешно прошел все испытания и был отгружен одной из инжиниринговых компаний.

http://www.elec.ru/news/2017/04/24/proektelektrotehnika-naladila-proizvodstvo-novogo.html

Проектэлектротехника, трансформаторы
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