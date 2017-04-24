«Проектэлектротехника» наладила производство нового типа преобразовательных трансформаторов

«Проектэлектротехника» разработала и запустила в производство новый вид продукции — преобразовательный трансформатор ТЛСПСУ 2000/6/0,979 У/Уn-Уn-0-6.

Данный трансформатор уникален по своей конструкции, и применяется для шестипультных схем выпрямления с уравнительным реактором. Служит для питания контактных сетей городского электрического транспорта.На сегодняшний день трансформатор ТЛСПСУ 2000/6/0,979 У/Уn-Уn-0-6 успешно прошел все испытания и был отгружен одной из инжиниринговых компаний.