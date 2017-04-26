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Запись Карта «Мир» теперь и для иностранных банков перенесена в личный блог модератором.

Великоросс перенес эту запись 26.04.2017 11:48

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Карта «Мир» теперь и для иностранных банков

21 апреля 2017 года Государственная Дума ФС РФ приняла в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в статью 161 Закона Российской Федерации „О защите прав потребителей“ и Федеральный закон „О национальной платежной системе“». Он устанавливает обязанность банков использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физических лиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов. Предполагается, что процесс перевода начнется с 1 июля 2017 года. Кроме того, он обязывает продавцов, выручка от реализации товаров которых за год превышает 40 млн. рублей, обеспечить прием электронных платежных карт «Мир». Ранее такая обязанность распространялась только на торгово-сервисные предприятия с выручкой от 120 млн. рублей.

Документ также расширяет список участников «Национальной системы платежных карт» за счет включения иностранных банков, зарубежных национальных банков и международных финансовых организаций. «Это позволит обеспечить расширение сети приема карт „Мир“ и возможность их эмиссии за рубежом», — говорится в пояснительной записке к документу.

К сведению работников бюджетных организаций и пенсионеров: закон пока сохраняет возможность получать указанные выше выплаты наличными или на банковские счета, не привязанные к картам. Об этом говорит статья 1: «1. Продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя».

Количество выпущенных российскими банками карт национальной платежной системы «Мир» превысило 5 млн штук. На сегодняшний день карту выпускают более 70 банков и принимают свыше 95% терминалов и банкоматов с функцией снятия наличных. А география сети приема карт «Мир» охватывает всю страну — снять наличные, оплатить товары и услуги теперь можно в любом городе России.

Рубеж в 1 млн карт платежная система «Мир» преодолела в октябре 2016 года, к концу года было выпущено уже 1,8 млн карт. Весь 2016 год был посвящен подготовке инфраструктуры приема карт, а 2017 год станет годом массовой эмиссии карт «Мир». На выпуск более чем 3 млн национальных платежных карт банкам потребовалось меньше 4 месяцев текущего года.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=61700-7&02

НСПК, Карта Мир
  • Vladimir fon-Leof Vladimir fon-Leof
    26.04.1714:29:25

    Правильное решение. Нужно расширять рынок отечественного продукта.    

    #906082
  • Патриот России Патриот России
    26.04.1715:43:37

    Кстати, а Сбербанк уже начал эмиссию карт «Мир»?

    #906112
  • Арбузов Александр Николаевич Арбузов Александр Николаевич
    26.04.1716:40:43

    Меня в картах МИР смущает один момент. Почему стоимость обслуживания у неё такая же как у VISA или MASTERCARD. Мне казалось, что обслуживание карт по собственным (национальным) платежным системам обычно дешевле международных. А тут прям один в один, только использовать пока можно внутри России. Какой мне смысл в такой карте? Мне тогда проще международную себе взять и не париться, что я не смогу ей где-нибудь в Болгарии, к примеру, расплатиться.

    #906128
    • Alex tamerlan311
      26.04.1716:58:28

      Зарплатные карты, пенсионные карты, много других продуктов выдаются бесплатно и не имеют платы за годовое обслуживание.

      А на то, за какую цену и какую карту вы откроете в частном порядке — всем плевать. Ибо это ваша персональная ответственность и ваши персональные риски.

      Отредактировано: Alex tamerlan311~16:59 26.04.17
      #906132
      • Арбузов Александр Николаевич Арбузов Александр Николаевич
        26.04.1717:08:47

        Вот мне всегда нравился такой подход к делу: всех бюджетников обяжем, а там хоть трава не расти. Можно ещё просто запретить пользоваться другими картами. Это тоже у нас очень любят делать. «Не будут брать, отключим газ» (с)

        Это вообще в корне неправильный подход. Надо предлагать более выгодные условия использования, что бы деньги не утекали транснациональным конторам, а оставались у нас в стране. А в свете выхода на международный рынок стараться ещё и заработать на этом. Но действительно, зачем нам все это? Ведь «всем плевать».

        #906136
        • Павел Дурнов Павел Дурнов
          26.04.1717:21:49

          Условия использования платежная система устанавливает для участников…

          Держатель карты не является участником платежной системы. И именно по этому все вопросы к своему банку эмитенту! Есть различные карточные программы у разных банков, можно сменить банк можно выпустить другую карту. Бонусная программа самой ПС Мир существует, но пока широкого распространения не получила.

          #906144
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