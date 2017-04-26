Запись Карта «Мир» теперь и для иностранных банков перенесена в личный блог модератором.
Великоросс перенес эту запись 26.04.2017 11:48
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Карта «Мир» теперь и для иностранных банков
Документ также расширяет список участников «Национальной системы платежных карт» за счет включения иностранных банков, зарубежных национальных банков и международных финансовых организаций. «Это позволит обеспечить расширение сети приема карт „Мир“ и возможность их эмиссии за рубежом», — говорится в пояснительной записке к документу.
К сведению работников бюджетных организаций и пенсионеров: закон пока сохраняет возможность получать указанные выше выплаты наличными или на банковские счета, не привязанные к картам. Об этом говорит статья 1: «1. Продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя».
Количество выпущенных российскими банками карт национальной платежной системы «Мир» превысило 5 млн штук. На сегодняшний день карту выпускают более 70 банков и принимают свыше 95% терминалов и банкоматов с функцией снятия наличных. А география сети приема карт «Мир» охватывает всю страну — снять наличные, оплатить товары и услуги теперь можно в любом городе России.
Рубеж в 1 млн карт платежная система «Мир» преодолела в октябре 2016 года, к концу года было выпущено уже 1,8 млн карт. Весь 2016 год был посвящен подготовке инфраструктуры приема карт, а 2017 год станет годом массовой эмиссии карт «Мир». На выпуск более чем 3 млн национальных платежных карт банкам потребовалось меньше 4 месяцев текущего года.
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