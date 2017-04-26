Карта «Мир» теперь и для иностранных банков

21 апреля 2017 года Государственная Дума ФС РФ приняла в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в статью 161 Закона Российской Федерации „О защите прав потребителей“ и Федеральный закон „О национальной платежной системе“». Он устанавливает обязанность банков использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физических лиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов. Предполагается, что процесс перевода начнется с 1 июля 2017 года. Кроме того, он обязывает продавцов, выручка от реализации товаров которых за год превышает 40 млн. рублей, обеспечить прием электронных платежных карт «Мир». Ранее такая обязанность распространялась только на торгово-сервисные предприятия с выручкой от 120 млн. рублей.

Документ также расширяет список участников «Национальной системы платежных карт» за счет включения иностранных банков, зарубежных национальных банков и международных финансовых организаций. «Это позволит обеспечить расширение сети приема карт „Мир“ и возможность их эмиссии за рубежом», — говорится в пояснительной записке к документу.

К сведению работников бюджетных организаций и пенсионеров: закон пока сохраняет возможность получать указанные выше выплаты наличными или на банковские счета, не привязанные к картам. Об этом говорит статья 1: «1. Продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя».

Количество выпущенных российскими банками карт национальной платежной системы «Мир» превысило 5 млн штук. На сегодняшний день карту выпускают более 70 банков и принимают свыше 95% терминалов и банкоматов с функцией снятия наличных. А география сети приема карт «Мир» охватывает всю страну — снять наличные, оплатить товары и услуги теперь можно в любом городе России.

Рубеж в 1 млн карт платежная система «Мир» преодолела в октябре 2016 года, к концу года было выпущено уже 1,8 млн карт. Весь 2016 год был посвящен подготовке инфраструктуры приема карт, а 2017 год станет годом массовой эмиссии карт «Мир». На выпуск более чем 3 млн национальных платежных карт банкам потребовалось меньше 4 месяцев текущего года.