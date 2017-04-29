Ночная репетиция Парада Победы 27 апреля 2017 года

27 апреля 2017 года в Москве прошла первая репетиция Парада Победы. Как известно, две первых репетиции проходят ночью, потом будет генеральная репетиция, и 9 мая пройдет Парад. Вчера погода совсем не радовала желающих посмотреть подход механизированных колонн к Красной площади.

Одна из новинок этого Парада Победы — арктический ЗРК «Панцирь-СА"

САУ 2С35 «Коалиция-СВ" САУ 2С19М «Мста-С" БТР-82А Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М" СОУ ЗРК «Бук-М2»

БМ ЗРК «Тор-М2У" БТР-82А в арктическом камуфляже — возглавляет колонну новинок Парада ЗРК «Тор-М2ДТ» — арктический вариант ЗРК «Тор-М2У» на двухзвенном вездеходе ДТ-30 Арктический «Панцирь-СА» теперь это ЗРК с 18 ЗУР без зенитных автоматов. Такого боекомплекта нет ни на одном ЗРК в мире! БМД-4М «Садовница" БТР-МДМ «Ракушка"

ЗРПК «Панцирь-С» в базовом варианте (со старой СОЦ, на арктическом варианте новая СОЦ) БТР-82А ПУ ЗРС С-400 «Триумф" "Ярс» пошел! Огромная машина! «Ярс» с Тигром с Арабалетом Тигр-М и его Арбалет Все приехали! Вот такая мощь и красота была видна на Пушкинской площади на фоне Издательства «Известия» и памятника Пушкину А.С.