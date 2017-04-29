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Фотофакты

Ночная репетиция Парада Победы 27 апреля 2017 года

27 апреля 2017 года в Москве прошла первая репетиция Парада Победы. Как известно, две первых репетиции проходят ночью, потом будет генеральная репетиция, и 9 мая пройдет Парад. Вчера погода совсем не радовала желающих посмотреть подход механизированных колонн к Красной площади.

Одна из новинок этого Парада Победы — арктический ЗРК «Панцирь-СА"

САУ 2С35 «Коалиция-СВ"

САУ 2С19М «Мста-С"БТР-82АОперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М"СОУ ЗРК «Бук-М2»

БМ ЗРК «Тор-М2У"

БТР-82А в арктическом камуфляже — возглавляет колонну новинок ПарадаЗРК «Тор-М2ДТ» — арктический вариант ЗРК «Тор-М2У» на двухзвенном вездеходе ДТ-30Арктический «Панцирь-СА» теперь это ЗРК с 18 ЗУР без зенитных автоматов. Такого боекомплекта нет ни на одном ЗРК в мире!БМД-4М «Садовница"БТР-МДМ «Ракушка"

ЗРПК «Панцирь-С» в базовом варианте (со старой СОЦ, на арктическом варианте новая СОЦ)

БТР-82АПУ ЗРС С-400 «Триумф""Ярс» пошел!Огромная машина!«Ярс» с Тигром с АрабалетомТигр-М и его АрбалетВсе приехали!Вот такая мощь и красота была видна на Пушкинской площади на фоне Издательства «Известия» и памятника Пушкину А.С.

http://saidpvo.livejournal.com/597729.html

"Панцирь", "Тор", парад, "Коалиция", "Ярс"
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    29.04.1712:20:18

    Все-таки интересно: Мста-С или Мста-СМ? В прошлом году были подписаны контракты на новые и модернизацию имеющихся.

    #906982
  • Djoker Djoker
    29.04.1713:31:20

    В Новочеркасске на параде будут модернизированные Т-72Б3 с «Реликтом»:

    Отредактировано: Djoker~13:31 29.04.17
    #906999
  • Нет аватара stasik
    29.04.1718:04:07

    А как же Армата, Бумеранг и прочие?

    #907070
  • Нет аватара Kostya_Richkov
    29.04.1720:58:06

    Жаль «Бук-м3» не будет!(

    #907105
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