Ночная репетиция Парада Победы 27 апреля 2017 года
27 апреля 2017 года в Москве прошла первая репетиция Парада Победы. Как известно, две первых репетиции проходят ночью, потом будет генеральная репетиция, и 9 мая пройдет Парад. Вчера погода совсем не радовала желающих посмотреть подход механизированных колонн к Красной площади.
Одна из новинок этого Парада Победы — арктический ЗРК «Панцирь-СА"
САУ 2С35 «Коалиция-СВ"САУ 2С19М «Мста-С"БТР-82АОперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М"СОУ ЗРК «Бук-М2»
БМ ЗРК «Тор-М2У"БТР-82А в арктическом камуфляже — возглавляет колонну новинок ПарадаЗРК «Тор-М2ДТ» — арктический вариант ЗРК «Тор-М2У» на двухзвенном вездеходе ДТ-30Арктический «Панцирь-СА» теперь это ЗРК с 18 ЗУР без зенитных автоматов. Такого боекомплекта нет ни на одном ЗРК в мире!БМД-4М «Садовница"БТР-МДМ «Ракушка"
ЗРПК «Панцирь-С» в базовом варианте (со старой СОЦ, на арктическом варианте новая СОЦ)БТР-82АПУ ЗРС С-400 «Триумф""Ярс» пошел!Огромная машина!«Ярс» с Тигром с АрабалетомТигр-М и его АрбалетВсе приехали!Вот такая мощь и красота была видна на Пушкинской площади на фоне Издательства «Известия» и памятника Пушкину А.С.
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