В ЗВО сданы казармы для военнослужащих береговых войск Балтийского флота

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов принял участие в торжественной сдаче новых казарм для военнослужащих береговых войск Балтийского флота.

В обновленных казармах уже разместились порядка четырехсот военнослужащих.

Обновленные казармы органично вписались в городской пейзаж Калининграда, так как строители не стали кардинально менять внешний вид строений. Для ремонта применялись самые современные строительные материалы. Казармы отвечают всем современным принятым в Вооруженных Силах РФ требованиям, в них есть чайные и бытовые комнаты, кубрики с новой мебелью, душевые кабины. В жилых помещениях смонтирована пожарная сигнализация, выведенная на пульт к дневальному, установлен видеодомофон.