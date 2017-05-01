Проект АЭС Пакш-2 получил лицензию на площадку и финальную экологическую лицензию

Власти Венгрии отклонили требование некоммерческих организаций и подтвердили выдачу экологической лицензии для проекта строительства новых энергоблоков единственной венгерской атомной электростанции «Пакш».

Как отметил уполномоченный правительства Венгрии по вопросам расширения АЭС «Пакш» Атилла Асоди, две некоммерческие организации пытались оспорить решение, принятое еще в сентябре прошлого года. Однако администрация медье Пешт в среду подтвердила выдачу экологической лицензии вслед за предыдущим решением администрации медье Баранья. В итоге получение окончательного свидетельства говорит о соответствии проекта экологическим требованиям Венгрии.

По словам Асоди, венгерское агентство по атомной энергии также одобрило лицензию на площадку для расширения станции. Теперь на основе действующей экологической лицензии и лицензии на площадку можно начинать работу по получению окончательного разрешения для начала строительства блоков, добавил представитель правительства.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы на постройку пятого и шестого блоков АЭС Пакш с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Первый документ — это EPC-контракт (инжиниринг, поставки оборудования, сооружение) на два новых энергоблока, в котором зафиксированы задачи на ближайшие 12 лет. Второй документ регламентирует условия сервисного обслуживания будущих энергоблоков АЭС, третий — условия обеспечения станции ядерным топливом.